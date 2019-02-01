11:35
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Російський найманець помер в українській колонії: у РФ відкрили кримінальну справу

      1021 Читать новость на русском
      Смерть росіянина у колонії Львівщини, якого Путін не хотів обміняти: у РФ відкрили кримінальну справу
      Смерть росіянина у колонії Львівщини, якого Путін не хотів обміняти: у РФ відкрили кримінальну справу / sledcom.ru

      Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за фактом загибелі свого громадянина, який помер у Дрогобицькій виправній колонії №40. В Україні він був засуджений за участь у бойових діях на окупованому Донбасі проти України.

      Представниця слідчого комітету РФ Світлана Петренко сказала, що судово-медична експертиза встановила, що смерть Валерія Іванова настала від сукупності нанесених тілесних ушкоджень, а не від травм, отриманих унаслідок падіння з драбини під час заміни електричної лампочки, повідомили у слідчому комітеті РФ.

      Читайте також: Українці в полоні РФ: Денісова анонсувала обмін полоненими та домовилася про допомогу для Гриба

      Органи попереднього слідства вважають, що смерть Іванова настала внаслідок "протиправних дій на території України".

      Справу відкрили за статтею навмисного нанесення шкоди здоров'я, яке призвело до смерті. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

      Хто такий Валерій Іванов і що з ним трапилося? Валерій Іванов – проросійський бойовик "ЛНР", який був засуджений на 12 років за участь у бойових діях на окупованому Донбасі. Його затримали українські військовослужбовці в Станиці Луганській у серпні 2015 року. На допиті розповів, що приїхав з Архангельська "допомагати ЛНР боротися з фашистським режимом".

      Він відбував покарання у Дрогобицькій виправній колонії №40, що на Львівщині. Українська сторона заявила, що 19 грудня 2018 року проросійський бойовик помер унаслідок нещасного випадку. Він вирішив закрутити лампочку, заліз на складану драбину, не тримався і впав. Чоловік вдарився головою об смітник і помер.

      Україна передала РФ тіло Іванова, а у МЗС Росії заявили, що росіянина могли вбити у колонії на Львівщині. Валерій Іванов був одним з 22 росіян, які написали звернення до Путіна з проханням про обмін. Проте лідер РФ проігнорував листи.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Кримінальні новини Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      сьогодні , 09:30 Які зміни чекають в лютому: валютні спрощення, нові платіжки та сервіс
      Яніна Ткачук 1499
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сьогодні , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1387
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 січня , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 383
      Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      31 січня , 21:01 Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      4359
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      31 січня , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 4074
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук