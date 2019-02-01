Російський найманець помер в українській колонії: у РФ відкрили кримінальну справу

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за фактом загибелі свого громадянина, який помер у Дрогобицькій виправній колонії №40. В Україні він був засуджений за участь у бойових діях на окупованому Донбасі проти України.

Представниця слідчого комітету РФ Світлана Петренко сказала, що судово-медична експертиза встановила, що смерть Валерія Іванова настала від сукупності нанесених тілесних ушкоджень, а не від травм, отриманих унаслідок падіння з драбини під час заміни електричної лампочки, повідомили у слідчому комітеті РФ.

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Органи попереднього слідства вважають, що смерть Іванова настала внаслідок "протиправних дій на території України".

Справу відкрили за статтею навмисного нанесення шкоди здоров'я, яке призвело до смерті. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

Хто такий Валерій Іванов і що з ним трапилося? Валерій Іванов – проросійський бойовик "ЛНР", який був засуджений на 12 років за участь у бойових діях на окупованому Донбасі. Його затримали українські військовослужбовці в Станиці Луганській у серпні 2015 року. На допиті розповів, що приїхав з Архангельська "допомагати ЛНР боротися з фашистським режимом".



Він відбував покарання у Дрогобицькій виправній колонії №40, що на Львівщині. Українська сторона заявила, що 19 грудня 2018 року проросійський бойовик помер унаслідок нещасного випадку. Він вирішив закрутити лампочку, заліз на складану драбину, не тримався і впав. Чоловік вдарився головою об смітник і помер.



Україна передала РФ тіло Іванова, а у МЗС Росії заявили, що росіянина могли вбити у колонії на Львівщині. Валерій Іванов був одним з 22 росіян, які написали звернення до Путіна з проханням про обмін. Проте лідер РФ проігнорував листи.