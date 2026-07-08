Росія намагається наступати, проте не має значних успіхів: огляд фронту від ISW

Окупанти продовжують спроби наступу, але не мають просувань. Росія використовує ШІ-фото, щоб створити ілюзію захоплення українських міст.

Про це свідчить звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Що відбувається на фронті?

Сумська область. Ворог продовжує наступальні операції на півночі Сумської області 6 і 7 липня, але не досяг підтверджених успіхів. Російська пропаганда розширює свої інформаційні операції, використовуючи кадри штучного інтелекту, щоб створити ілюзію просування.

Ворог продовжує наступальні операції на півночі Сумської області 6 і 7 липня, але не досяг підтверджених успіхів. Російська пропаганда розширює свої інформаційні операції, використовуючи кадри штучного інтелекту, щоб створити ілюзію просування. Харківська область. Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області та напрямку Великого Бурлука, а також на Куп'янському та Боровському напрямках 6 та 7 липня, але не досягли підтверджених успіхів. Україна спростувала заяву Росії про захоплення Лосівки (на північний схід від Харкова). В планах Кремля – перетнути річку Оскіл та просунутися на захід на схід Харківської області та північ Донецької.

Ситуація в Харківській та Сумській областях / Карти ISW

Донецька область. Ворог продовжує наступальні операції на Слов'янському напрямку 6 і 7 липня, але не просунувся. ЗСУ просунулись або утримують позиції в Костянтинівці. Російські війська продовжили наступальні операції на напрямках Добропілля і Покровську 6 та 7 липня, але не просунулися. Теж саме стосується Новопавлівського та Олександрівського напрямків. Український Генштаб повідомив про удари по російських складах поблизу Волновахи (приблизно 70 кілометрів від лінії фронту) та Ясинуваті (приблизно 40 кілометрів від лінії фронту) у ніч з 6 на 7 липня.

Ворог продовжує наступальні операції на Слов'янському напрямку 6 і 7 липня, але не просунувся. ЗСУ просунулись або утримують позиції в Костянтинівці. Російські війська продовжили наступальні операції на напрямках Добропілля і Покровську 6 та 7 липня, але не просунулися. Теж саме стосується Новопавлівського та Олександрівського напрямків. Український Генштаб повідомив про удари по російських складах поблизу Волновахи (приблизно 70 кілометрів від лінії фронту) та Ясинуваті (приблизно 40 кілометрів від лінії фронту) у ніч з 6 на 7 липня. Запорізька область. Російські війська мали наступальні операції на Гуляйполе та на заході Запоріжжя 6 та 7 липня, але не просунулися. Українські сили продовжили свою страйкову кампанію середньої дальності на окупованій території області.

Російські війська мали наступальні операції на Гуляйполе та на заході Запоріжжя 6 та 7 липня, але не просунулися. Українські сили продовжили свою страйкову кампанію середньої дальності на окупованій території області. Миколаївська область. 7 липня російський воєнкор визнав, що українські війська відрізали російську логістику до Кінбурнської коси в Миколаївській області.

Ситуація в Донецькій області та на Півдні України / Карти ISW

Проблеми росіян на фронті

Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця знищує близько 30 тисяч окупантів. Глава держави зазначив, що в України є підтвердження по кожній російській втраті.

Раніше ISW повідомляв, що напередодні важливого саміту НАТО Москва посилила дипломатичний тиск, просуваючи власну версію причин затягування війни. Таким чином, Кремль намагається вплинути на позицію Заходу та адміністрації Дональда Трампа.