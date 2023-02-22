Російська служба "Голосу Америки" взяла на роботу пропагандиста НТВ

У російській службі "Голосу Америки" працює колишній пропагандист. Раніше він створював пропагандиські сюжети про російську війну проти України.

Матеріали Гаррі Княгницького виходять на сайті російської служби "Голосу Америки" щонайменше з листопада 2022 року. Хоч раніше він створював матеріали за методичками Путіна.

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Що відомо про роботу Княгницького

Щонайменше з листопада 2022 року в російській службі "Голосу Америки" працює Гаррі Княгницький, колишній кореспондент російського телеканалу НТВ. Його матеріали можна побачити на сайті американської служби іномовлення,

– мовиться в повідомленні.

Попередньо відомо, що на російському телеканалі НТВ він працював як воєнний кореспондент, тож "відзначився" пропагандистськими сюжетами. Зокрема, він у своїх матеріалах говорив, що:

українські військові нібито здійснюють наведення артилерії за сигналом мобільних телефонів цивільних;

ЗСУ атакує мирних громадян, а росіяни нібито "змушені" стріляти у відповідь, в протилежному випадку – український танк зруйнує житловий квартал;

"діти радіють, думаючи, що війна позаду, та Нацгвардія вже на підступах до Донецька".

Варто зауважити, що один з його матеріалів називався "Геноцид та знищення": жителі Донбасу в жаху від дій української армії". Окрім того, Гаррі Княгницький російських бойовиків називає "ополченням" чи "самообороною Донбасу".

Ба більше, він робив сюжет про нібито затримання "терористичної групи" Олега Сенцова у 2014 році. Наш режисер був у полоні росіян 5 років та подав позов проти російських медіа, які проголосили його "терористом" до рішення суду.

Російський канал НТВ повністю фінансує державна компанія "Газпром". Ба більше, на нього наклав санкції Євросоюз. У 2017 році Княгницький пішов з НТВ, як сам заявив, з етичних міркувань: "До якого стану ти прогинатимешся?".

Після цього він працював на нью-йоркську редакцію російського телеканалу RTVI. Проте там він також запам'ятався. Зокрема:

про протести після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда писав: "…Бо де темношкірі – там злочинність. Так кажуть росіяни, які з'їхали з Південного та Східного Гарлема";

чому "ліберальна" американська преса не розслідує сексуальні звинувачення проти Джо Байдена: "...New York Times отримує Пулітцера за матеріали про режим Путіна… Але якщо просто заплющити очі на свідчення проти Байдена, чи не дискредитує цей рух #MeToo, зовсім не чужий для NYT? Редакція має складний вибір. Набагато складніше, ніж просто танцювати на Путіні, Трампі та американських консерваторах. І Пулітцера за цей вибір не дадуть".

Співробітники "Голосу Америки" вже звернулись до конгресменів

Джерела "Детектора медіа" в російській службі "Голосу Америки" повідомили, що співробітники медіа спочатку зверталися до власного керівництва, але воно не відреагувало. Тож звернення до конгресменів, за словами співрозмовників, було лише питанням часу. При цьому про існування листа до конгресменів, про який повідомляє Kyiv Post, джерела видання не знають.

Варто зауважити, що видання Kyiv Post написало, що працівники "Голосу Америки" вже:

звернулися до американських конгресменів;

закликають менеджмент мовника переглянути призначення Княгницького та ще однієї журналістки Дарії Давидової. За словами колег, вона легітимізує окупацію Криму.

За даними Kyiv Post, автори звернення до Конгресу заявляють, що місію "Голосу Америки" не можна довірити людям, які працювали на російську владу та роками просували проросійські наративи. Адже вони заявили, що: "Це ставить під сумнів нашу репутацію та репутацію "Голосу Америки".