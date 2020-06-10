Володимир Зеленський відповів на те, чи є підстави вважати, що Крим знову стане українським. А також Президент України розповів про стосунки українського та російського народів в майбутньому.

"Найголовніша підстава – правда. Це є в історії різних країн. Там, де є правда, завжди повертається", – відповів Володимир Зеленський на питання журналіста "Української правди".

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При цьому Президент України переконаний, що це обов'язково станеться.

Соромно буде російському народу через декілька років про те, що вийшло. На жаль, саме так. Без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто, дружньо спілкуватися між українським та російським народами, майбутнім поколінням. Це неможливо. Оскільки ми сусіди, ми "живемо в цій квартирі", і ніхто переселятися не буде,

– заявив Зеленський.

Єдине питання, відповіді на яке сам Зеленський не знає – скільки потрібно років, щоб повернути ті відносини, які були між українським та російським народами.

Варте уваги Чому ми не знаємо правди про Крим і Донбас?