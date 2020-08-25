Проросійському бойовику, якого правоохоронці затримали у День Державного Прапора на Майдані Незалежності, вже оголосили підозру. Відомо, що цей чоловік брав участь у бойових діях в Слов’янську на боці агресора.

Про це інформує пресслужба прокуратури Києва. Проти російського найманця відкрили кримінальне провадження за фактом участі у терористичній організації та сприяння її діяльності. Раніше Прогулювався Майданом Незалежності: у Києві спіймали "ополченця" з Донбасу – фото Що відомо про спійманого бойовика: Йому 32 роки.

У 2014 році він вступив до лав незаконного збройного формування, як стрілок "Донецького народного ополчення" так званих Збройних сил "ДНР" – "Народное ополчение Донбасса".

Далі у складі незаконних збройних формувань він брав участь в бойових діях у Слов’янську Донецької області.

За виконані дії отримував щомісячне грошове утримання від самопроголошеної влади так званої "ДНР". Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснює СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Києва. Що цьому передувало 23 серпня поліцейські метрополітену в Києві звернули увагу на чоловіка, що дивно поводився. Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув до Києва з окупованих територій.

Під час огляду у нього виявили документи, видані окупаційною адміністрацією так званої "ДНР". Зокрема, в чоловіка був "військовий квиток "ДНР"" та посвідчення "народного ополченця Донбасу".

Затриманого передали співробітникам СБУ для встановлення мети його перебування у Києві.