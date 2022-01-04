У російському Воронежі автобус врізався у бордюр: постраждали понад 10 людей

У місті Воронеж 4 січня сталася ДТП за участю рейсового автобуса – він в'їхав у бордюр. Травми отримали щонайменше 11 людей.

Про аварію з багатьма постраждалими видання повідомляє з посиланням на заяву пресслужби управління міністерства внутрішніх справ у Воронезькій області.

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У Росії сталася аварія за участю автобуса

ДТП трапилася 4 січня, приблизно о 13:20 за місцевим часом. Водій автобуса, що курсує за маршрутом №366В, не впорався з керуванням та врізався у бордюр.

Постраждали понад 10 людей

За медичною допомогою звернулися не лише пасажири, а й 38-річний водій маршрутки. Постраждали щонайменше 11 людей. Частині з них надали допомогу та відпустили додому.

Поліцейські проводять перевірку та з'ясовують усі обставини та причини того, що сталося.



У російському Воронежі автобус врізався у бордюр / Фото ГУ МВС у Воронезькій області

Попередня жахлива аварія за участю автобуса в Росії

У Росії 2 січня автобус з пасажирами потрапив у моторошну ДТП під Рязанню. Попередньо, транспорт врізався у залізничну опору.

На момент аварії в автобусі перебували приблизно 50 людей. У результаті 5 з них загинули. Крім того, у лікарні опинилися 12 пасажирів, серед яких 2 – діти.

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