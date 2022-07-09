ЗСУ знешкодили групу диверсантів ворога на Харківщині: також у регіоні був штурм

Підрозділи української армії 9 липня знищили диверсійну групу ворога на Харківщині. Це сталося біля населеного пункту Петрівка. Окрім цього, росіяни намагалися штурмувати позиції наших військ у цій області.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу. Там доповіли про ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.

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Де був штурм на Харківщині

Наразі в ЗСУ не повідомили, скільки росіян було в ліквідованій групі. Проте часто ворог використовує в операціях ДРГ, які налічують близько 10 осіб.

На напрямку Мале Веселе – Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника,

– написали в повідомленні.

Загалом на Харківському напрямку ворог намагається наблизитися до обласного центру. 9 липня були спроби просунутись штурмом в напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Проте Українські воїни завдали окупантам втрат, чим змусили відійти на раніше зайняті позиції.

Ймовірно, росіяни хотіли виправити своє становище в регіоні. Адже їх поступово витісняють з окупованих частин Харківщини. Зокрема, у Держприкордонслужбі 8 липня показали, як проводили "зачистку" одного з сіл.

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