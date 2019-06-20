Російську військову техніку на кордоні з Україною зафіксували на відео

На відео зафіксували велике скупчення російської військової техніки в Ростовській області поблизу кордону з Україною. Цю техніку стягують на спеціальний "демонстраційний майданчик" Міноборони Росії для наведення страху та провокацій.

Саме через територію смт Матвіїв Курган на окупований Донбас і перекидають техніку та бійців російських окупаційних військ, повідомили волонтери з "Повернись живим". Матвіїв Курган розташований приблизно за 120 кілометрів від окупованого Донецька.

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Там на так званому демонстраційному майданчику, як стверджує один із російських пропагандистів Олександр Сладков, "періодично шикуються то танки десятками, то "Гради", то БМП по 50 машин одразу".

Таким чином росіяни, мовляв, показують, що "все бачать і обов'язково відреагують",

– зазначили волонтери.