Скільки військових має Росія на окупованому Донбасі і в Криму: шалена цифра

Росія утримує понад 82 тисячі військових вздовж кордону з Україною, в анексованому Криму та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. У той же час, в Кремлі цинічно наголошують, що не мають жодного стосунку до війни на Донбасі і їхніх солдатів нібито там немає.

Загалом вздовж державного кордону України у Ростовській області РФ розміщено понад 25 батальйонних тактичних груп і активно формується 150-та мотострілецька дивізія, розповів начальник Управління верифікації Генерального штабу ЗСУ Андрій Гудзь на брифінгу.

Цікаво знати: Донбас і Крим – це Україна: Зеленський відповів, що скаже Путіну під час зустрічі

Це активні війська, які раптово нарощують свою чисельність під час непередбаченої військової діяльності. Незаявлені військові навчання та навчання нижче порогових рівнів складають небезпеку тому, що вони не охоплюють положення Віденського документа 2011 року про заходи довіри та безпеки,

– наголосив Гудзь.

За його словами, у Новочеркаську Ростовської області спеціально функціонує оперативно-тактичний штаб, звідки керують військовими угрупуваннями, які розміщені на території окупованої України. Ці війська є поза контролем ОБСЄ та інших безпекових організацій.

Окрім того, за даними Генштабу, у порівнянні з 2014 роком Росія вдвічі збільшила військову присутність в окупованому Криму.

"Небезпеку створює розгортання Росією носіїв ядерної зброї, у тому числі наземних комплексів "Іскандер" та носіїв ракет морського базування типу "Калібр" із дальністю ураження, яка може перевищувати обмеження, визначені договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. РФ також приховує наявність в АРК більш сучасних літаків ЯК-130, Міг-29, Су-30М та вертольотів Мі-35М, Мі-24", – додав Гудзь.

У цей же час, Україна дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань та проводить на підконтрольних територіях безпекові інспекції.



З якого напрямку Росія може атакувати Україну / інфографіка 24 каналу