Росіяни бідкаються на масовану атаку дронів: вибухи лунали у 7 регіонах

Окупанти бідкаються на масовану атаку дронів у ніч проти 19 грудня. Вибухи лунали у багатьох російських регіонах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Тривожна ніч для ворога

У міноборони країни-агресора заявили, що уночі 19 грудня буцімто "збили" 84 БпЛА. Так, вибухи лунали у кількох регіонах:

36 дронів "збили" у Ростовській області,

21 – над Брянською областю,

14 – над Бєлгородською областю,

6 – над Воронезькою областю,

по 3 БпЛА – над Курською та Тамбовською областями,

1 – над територією Краснодарського краю.

Місцева влада вже почала повідомляти про наслідки атаки. Так, губернатори Брянської та Воронезької області підтвердили, що вночі лунали вибухи. Однак про постраждалих чи пошкодження не повідомляли.

Водночас у Ростовській області виконувач обов'язків губернатора підтвердив, що БпЛА атакували регіон. Окупант також повідомив, що на Новошахтинському НПЗ спалахнула пожежа. Також відомо про щонайменше 1 постраждалого.

Є пошкодження і на Бєлгородщині. Так, в Шебекінському окрузі є вибиті вікна у будинках, пошкоджено паркани та щонайменше 5 легкових автомобілів. Про постраждалих у Бєлгородській області не повідомляли.