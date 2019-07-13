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      Росію зобов'язали провести незалежний медогляд політв’язня Бекірова

      8 Читать новость на русском
      Едем Бекіров
      Едем Бекіров / Фото з відкритих джерел

      Європейський суд з прав людини ухвалив рішення згідно з яким уряд Росії зобов'язаний провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого РФ тримає у СІЗО Сімферополя без жодних підстав.

      Адвокат політв'язня Олексій Ладін пояснив, що у заяві Європейського суду з прав людини від 10 червня 2019 року зазначено, що повинні бути підготовлені окремі, докладні висновки щодо кожної з проблем зі здоров’ям Бекірова, передає Крим.Реалії.

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      Ці незалежні медичні висновки повинні також вказувати, чи є медична допомога, яка наразі надається заявнику, адекватною його медичним проблемам, а також чи підходить для останнього як запобіжний захід тримання у в’язниці,
      – йдеться у рішенні суду.

      Адвокат Бекірова вже адресував відповідне клопотання в підконтрольну Кремлю прокуратуру окупованого Криму, керівництву СІЗО Сімферополя і начальнику медсанчастини, де утримують політв'язня.

      У своєму зверненні захисник зазначив, що є всі підстави вважати про наявність у Бекірова неврологічних захворювань, які входить в урядовий перелік тих, що несумісні з утриманням в СІЗО. У зв’язку з цим адвокат Ладін просить забезпечити негайний медичний огляд Бекірова.

      11 червня Європейський суд з прав людини постановив, що окупаційна влада Криму має терміново перевести політв'язня в лікарню. Тоді старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець відмовився направити активіста у лікарню.

      Після цього російська прокуратура Криму також підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.

      Що відомо про затримання Едема Бекірова?

      Едема Бекірова обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів. Начебто він передав майже 14 кілограмів боєприпасів і вибухівки так званому засекреченому свідкові, простіше кажучи, – ФСБ-шному провокатору. Утім, обвинувачення сфальсифіковане, адже Бекіров фізично не зміг цього зробити. В той момент він був знесилений після операції на серці.

      Що кажуть лікарі?

      Навіть зараз російські кардіологи оцінюють ступінь ризику його здоров'ю як дуже високий.

      blog_ava
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      12 липня
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      Теги: Новини Росії Європа Новини України Новини політики Новини Криму Українці в полоні РФ
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