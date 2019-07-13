Росію зобов'язали провести незалежний медогляд політв’язня Бекірова

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення згідно з яким уряд Росії зобов'язаний провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого РФ тримає у СІЗО Сімферополя без жодних підстав.

Адвокат політв'язня Олексій Ладін пояснив, що у заяві Європейського суду з прав людини від 10 червня 2019 року зазначено, що повинні бути підготовлені окремі, докладні висновки щодо кожної з проблем зі здоров’ям Бекірова, передає Крим.Реалії.

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Ці незалежні медичні висновки повинні також вказувати, чи є медична допомога, яка наразі надається заявнику, адекватною його медичним проблемам, а також чи підходить для останнього як запобіжний захід тримання у в’язниці,

– йдеться у рішенні суду.

Адвокат Бекірова вже адресував відповідне клопотання в підконтрольну Кремлю прокуратуру окупованого Криму, керівництву СІЗО Сімферополя і начальнику медсанчастини, де утримують політв'язня.

У своєму зверненні захисник зазначив, що є всі підстави вважати про наявність у Бекірова неврологічних захворювань, які входить в урядовий перелік тих, що несумісні з утриманням в СІЗО. У зв’язку з цим адвокат Ладін просить забезпечити негайний медичний огляд Бекірова.

11 червня Європейський суд з прав людини постановив, що окупаційна влада Криму має терміново перевести політв'язня в лікарню. Тоді старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець відмовився направити активіста у лікарню.

Після цього російська прокуратура Криму також підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.

Що відомо про затримання Едема Бекірова?

Едема Бекірова обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів. Начебто він передав майже 14 кілограмів боєприпасів і вибухівки так званому засекреченому свідкові, простіше кажучи, – ФСБ-шному провокатору. Утім, обвинувачення сфальсифіковане, адже Бекіров фізично не зміг цього зробити. В той момент він був знесилений після операції на серці.

Що кажуть лікарі?

Навіть зараз російські кардіологи оцінюють ступінь ризику його здоров'ю як дуже високий.