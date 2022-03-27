Роскомнагляд заблокував сайт німецького таблоїда Bild і журналіста Невзорова

На території Росії Роскомнагляд заблокували сайт німецького таблоїда Bild. Також під блокування потрапив сайт журналіста та публіциста Олександра Невзорова.

Доступ до сайтів обмежений на вимогу Генпрокуратури. Їх заблокували від 26 березня.

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Сайти в Росії блокують не вперше

Раніше також на вимогу російської Генпрокуратури заблокували цілу низку сайтів закордонних ЗМІ. В немилість потрапили також і деякі російські сторінки.

Причиною стало те, що буцімто наглядове відомство виявило недостовірну, на його думку, інформацію про ситуацію на території України, зокрема, дії збройних сил Росії.

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