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Роскосмос сворачивает проект сверхтяжелого космического корабля – денег нет!

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Роскосмос передумал запускать сверхтяжелый космический корабль
Роскосмос передумал запускать сверхтяжелый космический корабль / glavnoe

Похоже, космические дали снова для российских межгалактических кораблей обрастают сплошными терньями, ведь медным тазом накрывается проект не имеющего аналогов в мире сверхтяжелого транспортного грузового корабля ТГК ПГ, разрабатываемого РКК "Энергия".

А накрывается он тазом по одной простой причине – денег нет!

Если честно, то говоря о том, что ТГК ПГ не имеет аналогов в мире я, безусловно, лукавил. Ведь российский космический транспортник начали разрабатывать по той причине, что у конкурентов космической сверхдержавы уже давно имеются таковые корабли.

К примеру, если к МКС из России сейчас летают "Прогрессы" с грузоподъемностью 2,5 тонны, то США давно запускает Cygnus с грузоподъемностью 3,5 тонны и Dragon с потенциалом в 6 тонн. Кроме того, даже японский Kounotori способен доставить полезных грузов на 6,2 тонны.

В условиях настолько жесткой конкуренции России был жизненно необходим сверхтяжелый транспортник, который и стали разрабатывать на базе ракеты-носителя "Союз-2.1б", но денег не хватило и проект закрыли.

Вот так величие сходит на "нет". Осталось только посмотреть, что там новенького насчет батутов и лунных баз.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новини Росії Новини політики Російська пропаганда Публікації Гроші Космос
Джерело: Злой Одессит
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