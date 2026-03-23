Троси, контейнери й риштування: як Роснефть готується захищатися від українських дронів

Українська кампанія ударів по нафтовій інфраструктурі Росії продовжує набирати обертів і змушує агресора замислитися над механізмами оборони власних об'єктів від дронових атак. Окремий план протистояння БпЛА уже склали в Роснефті.

Про підготовку ворожої нафтової компанії до захисту від "несанкціонованого застосування БпЛА на об'єктах компанії" розповіли в аналітично-розвідувальній компанії Dallas. Там отримали конфіденційні документи компанії.

Що будуть робити в Роснефті для захисту від дронів?

Окрему доповідь за 2026 рік про захисні механізми підготували спільно Роснефть, афілійований із нею холдинг "Росгазіфікація", який обслуговує інфраструктуру нафтопереробних заводів (зокрема виконує ремонти після атак), а також підрядна компанія "Оргенергокапітал", що займається монтажем будівельних конструкцій і працює в орбіті нафтового гіганта. Її активне залучення до робіт на НПЗ свідчить, що захист від дронів розглядається як складне інженерне завдання.

Зауважте! Починаючи з 2012 року, компанію "Роснефть", яку давно розглядають як важливий інструмент впливу Кремля, очолює Ігор Сєчін. Він – один із найближчих соратників Володимира Путіна.

Документ детально описує підхід Роснефті до фізичного захисту об'єктів від українських ударних безпілотників: оцінку загроз, запропоновані імпровізовані бар'єри, технічні обмеження та організаційні рішення.

Після двох років атак компанія змушена захищати мільярдні активи за допомогою підручних засобів, зокрема будівельних риштувань, контейнерів і металевих тросів. При цьому прямо визнається, що такі заходи не гарантують безпеки й не усувають ризики вибухів та ураження уламками.

Як Роснефть готується захищати свої об'єкти від дронів: дивіться скриншоти з документів, отриманих Dallas

До слова, аналітики підкреслюють, що за 2025-й рік тільки Рязанський НПЗ потужністю 17,1 мільйона тонн на рік зазнав дев'яти підтверджених ударів. Серед інших об'єктів компанії, уражених за ці два роки: Афіпський, Комсомольський, Куйбишевський, Новокуйбишевський, Саратовський, Сизранський, Туапсинський, Уфимський НПЗ та "Уфанафтохім".

Нафтопереробні заводи компанії "Роснефть" забезпечують приблизно третину всього нафтовидобутку Росії, тому системні удари по їхніх потужностях безпосередньо скорочують фінансові надходження, що використовуються для ведення війни проти України.

У звіті також описано модель загроз. Йдеться, зокрема, про те, що наявні засоби радіоелектронної боротьби ефективні лише проти керованих дронів на висоті понад 35 метрів, тоді як українські БпЛА діють автономно за GPS-координатами й не залежать від радіосигналу.

Роснефть намагається захистити свої об'єкти від ударів дронів / Скриншот з матеріалу Dallas

Це фактично робить традиційні методи протидії малоефективними. У результаті компанія зосереджується на пасивному захисті. Водночас практика показує його обмежену ефективність. Наприклад, протидронові сітки не змогли запобігти ударам по об'єктах у Великих Луках у 2026 році.

Загалом Роснефть пропонує вісім варіантів захисних конструкцій, створених із доступних матеріалів – від тросів і риштувань до контейнерів і бетонних панелей.

Втім, жодне з цих рішень не є спеціалізованим або стійким до вибухів. Крім того, компанія уникає класифікації таких споруд як капітальних, щоб не проходити тривалі погодження. Це робить їх ще більш уразливими, адже один удар може пошкодити конструкцію, а наступний уже безперешкодно вразить сам об'єкт.

Ознайомитися з повною презентацією Роснефті ви зможете, перейшовши за посиланням.

