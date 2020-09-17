"Роснефть" програла в Європейському суді справу щодо санкцій через Крим та Донбас
Суд Євросоюзу у Люксембурзі залишив в силі санкції проти "Роснефті". Каральні обмеження щодо компанії ввели через порушення територіальної цінності України на Донбасі та у Криму.
Позов "Роснефть" подала ще у 2014 році
Таким чином суд відхилив апеляцію компанії. Про це інформують "Крым.Реалии”.
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Суд підтримав рішення Європейського суду загальної юрисдикції, який відхилив позов проти обмежувальних заходів щодо російських нафтових компаній, що входять в групу "Роснефть" в контексті української кризи,
– мовиться у повідомленні суду.
"Роснефть" подала позов, аби скасувати санкції ще в жовтні 2014 року. Перший позов направили в Високий суд Лондона, який перенаправив справу у суд Євросоюзу.
У компанії, своєю чергою, впевнені, що санкції спрямовані на те, аби витіснити Росію з ринків.
Євросоюз продовжив дію санкцій проти Росії на початку вересня
Зазначимо, що посли Європейського Союзу 9 вересня проголосували за подовження санкцій проти Росії. Обмеження стосуються осіб і суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Зокрема, мовиться про агресію Росії проти України.
Що відомо про санкції Євросоюзу проти Росії?Євросоюз ще в 2014 році запровадив обмежувальні заходи через дії Росії з порушення територіальної цілісності України.
Як відомо, санкції спрямовані як проти російських фінансового, економічного, енергетичного та оборонного секторів, так і проти сфери використання товарів подвійного призначення.