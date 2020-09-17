Суд Євросоюзу у Люксембурзі залишив в силі санкції проти "Роснефті". Каральні обмеження щодо компанії ввели через порушення територіальної цінності України на Донбасі та у Криму.

Позов "Роснефть" подала ще у 2014 році

Таким чином суд відхилив апеляцію компанії. Про це інформують "Крым.Реалии”.

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Суд підтримав рішення Європейського суду загальної юрисдикції, який відхилив позов проти обмежувальних заходів щодо російських нафтових компаній, що входять в групу "Роснефть" в контексті української кризи,

– мовиться у повідомленні суду.

"Роснефть" подала позов, аби скасувати санкції ще в жовтні 2014 року. Перший позов направили в Високий суд Лондона, який перенаправив справу у суд Євросоюзу.

У компанії, своєю чергою, впевнені, що санкції спрямовані на те, аби витіснити Росію з ринків.

Євросоюз продовжив дію санкцій проти Росії на початку вересня

Зазначимо, що посли Європейського Союзу 9 вересня проголосували за подовження санкцій проти Росії. Обмеження стосуються осіб і суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Зокрема, мовиться про агресію Росії проти України.