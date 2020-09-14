Євросоюз не визнає "виборів" в окупованому Криму
Євросоюз незмінно підтримує територіальну цілісність України і вважає Крим її частиною. Тому він не визнає результатів "виборів", які організувала країна-окупант.
Згідно з міжнародним правом, Крим є частиною України. На цьому наголосив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано у твітері.
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Регіональні та місцеві вибори відбулись у Російській Федерації 13 вересня. Губернаторські вибори відбулися також у Севастополі. Європейський Союз не визнав незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові,
– заявив Стано.
За його словами, Євросоюз не визнає представником Криму нікого, обраного на організованому Росією голосуванні. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.