Євросоюз незмінно підтримує територіальну цілісність України і вважає Крим її частиною. Тому він не визнає результатів "виборів", які організувала країна-окупант.

Згідно з міжнародним правом, Крим є частиною України. На цьому наголосив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано у твітері.

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Регіональні та місцеві вибори відбулись у Російській Федерації 13 вересня. Губернаторські вибори відбулися також у Севастополі. Європейський Союз не визнав незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові,

– заявив Стано.

За його словами, Євросоюз не визнає представником Криму нікого, обраного на організованому Росією голосуванні. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Russia: regional & local elections held yesterday; EU does not recognise neither holding of the vote in illegally annexed Crimea nor anyone elected in this voting claiming to "represent" Crimea & Sevastopol - they are part of Ukraine. https://t.co/Kp5Ke0ZYxa — Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 14, 2020