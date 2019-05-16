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      Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС

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      Россия может остановить поставки газа в ЕС через украинские ГТС
      Россия может остановить поставки газа в ЕС через украинские ГТС / Фото из открытых источников

      Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сделал заявление на инвестиционной конференции в Киеве, что российский "Газпром" может прекратить транзит газа через Украину даже без запуска "Северного потока-2". Но, как говорит Коболев, при этом сохранив поставки природного газа в ЕС с разницей лишь в 5 млрд кубометров.

      Честно говоря, заявление это лично меня, в буквальном смысле слова, сбило с толку. В своих блогах я много внимания уделяю именно этой теме и практически всегда утверждал, что у Украины все козыря на руках в спорном вопросе о продлении транзита через нашу ГТС. А тут такое!

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      По словам Коболева, сейчас "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном темпе, создавая дополнительные запасы, которые в будущем и компенсируют нехватку вызванную прекращением транзита через Украину.

      Что же, возможно и так, и Коболев, как высокопоставленный чиновник, имеет доступ к информации конфиденциального характера, не доступной "простым смертным". Но все же…

      Но все же хотелось бы обратить внимание на открытые источники и цифры из них.

      Для начала, озвучу поставки газа "Газпромом" в Европу по годам. В 2015-м российская компания импортировала в страны ЕС 158,6 млрд кубометров, в 2016 – 178,3 млрд, в 2017 - 192,2 млрд, в 2018 - 200,8 млрд. Как можете видеть, поставки российского газа в ЕС росли от года к году. А что же транзит через ГТС Украины?

      В 2015 году транзит через ГТС Украины составил 67,1 млрд кубометров, в 2016-м – 82,2 млрд, в 2017-м – 94 млрд, в 2018 – 86,7 млрд.

      А теперь относительно вопроса поставок в ЕС газа из РФ, которые осуществляются по газопроводам: "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров, "Ямал-Европа" – 32,9 млрд и "Голубой поток" – 16 млрд. Таким образом, суммарная пропускная способность российских трубопроводов лишь немногим превышает 100 млрд кубометров (+/- 10% при пиковых нагрузках).

      И вот тут у меня возникает вопрос: каким образом Россия, прекращая поставки через ГТС Украины в Европу своего природного газа, получит дисбаланс в 5 млрд кубометров, если ее годовой экспорт балансирует в районе 200 млрд, а общая пропускная способность своих газопроводов чуть более 100 млрд?

      Что же, данные из открытых источников приведены, цифры говорят сами за себя, но они же заставляют задаться уже третьим по ходу пьесы вопросом. Вроде бы все ясно как день, кто в положении "на коне", а кто "под конем", но чем вызваны настолько пораженческие заявления Коболева, фактически, подыгрывающие нарративам наших антагонистов? И, если честно, на этот вопрос ответ более чем просто настораживает...

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Публікації Газ Андрій Коболєв ГТС Газпром Україна – Росія
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