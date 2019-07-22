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      Россия ставит на Медведчука, или Что делать с Крымом и Донбассом?

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      В фильме Оливера Стоуна Медведчук главный "миротворец"
      В фильме Оливера Стоуна Медведчук главный "миротворец"

      В скандальном фильме Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" практически не упоминается о российской аннексии Крыма, а бывший глава администрации президента Виктор Медведчук изображается главным миротворцем и политиком, который способен чуть ли не в одиночку решить все сложные вопросы российско-украинских отношений.

      Но в этом фильме не говорится о том, что Россия захватила Крым, не говорится в нем и о том, как именно Виктор Медведчук собирается эти вопросы решать.

      Важное решение: Сенат США принял важную резолюцию относительно Украины

      Медведчук – не первый и не последний пророссийский политик, которого в Кремле воспринимают в качестве человека, способного стать альтернативой "национализму" и "радикальным настроениям" и вновь возвратить одну из бывших советских республик в российскую сферу влияния. Неясно, однако, как этот возврат состоится без решения вопроса о восстановлении территориальной целостности Украины.

      В ноябре 2016 года президентом Молдовы был избран социалист Игорь Додон, который не скрывает своих симпатий к России и Владимиру Путину, и встречается с российским президентом не реже Медведчука. Пока что избрание Додона и даже формирование новой правительственной коалиции, в которую вошла партия социалистов, ни на шаг не приблизило Молдову к решению проблемы Приднестровья и восстановлению территориальной целостности страны. Но теоретически, мы можем предположить, что если у Путина появится желание, он может просто заставить правителей в Тирасполе пойти на воссоединение с Кишиневом. Москва признает территориальную целостность Молдовы, при всей поддержке Приднестровья ее правовая позиция никогда не изменялась.

      Додон
      Президент Молдовы Игорь Додон / Фото Изборский Клуб

      Та же "теория" касается и Грузии – если к власти в этой стране когда-то придет откровенно пророссийская власть. С Грузией, конечно, сложнее. Россия признала независимость ее автономий – Абхазии и Южной Осетии. Но можно представить себе некую международную конференцию под российским патронатом, после которой эти территории становятся частями федеративной Грузии – с сохранением там российских воинских контингентов, разумеется. Но формально Грузия станет единой страной.

      Точно так же можно решить вопрос и с Донбассом, если к власти в Киеве придет пророссийское руководство. Федерализация страны, особый статус оккупированных регионов, прямые переговоры с российскими наемниками, сохранение на территории Донбасса российских вооруженных сил и их наемников под маской "народной милиции" – обо всем этом неоднократно заявляли и Владимир Путин, и Сергей Лавров, и другие российские руководители. Не буду повторяться.

      Языковой вопрос: Позиция Украины на Совбезе ООН: главные тезисы

      Поинтересуюсь другим вопросом – а что делать с Крымом, Крымом, который является одним из субъектов России согласно Конституции этой страны (еще одним субъектом, как известно, является Севастополь)?

      В своем интервью корпорации "Би-Би-Си" Виктор Медведчук подчеркнул, что считает Крым украинским и говорит об этом Путину. А Путин считает Крым российским – и с точки зрения "международного права", и с точки зрения "исторической справедливости". Вообще.

      Но у Виктора Медведчука, думаю, нет никакого ответа на вопрос, как решать крымскую проблему – как и у любого другого пророссийского политика в Украине. Медведчук может много говорить о российско-украинских отношениях, о Донбассе, о заключенных... Но про Крым он говорит только одно: Крым – украинский. А дальше? Готово ли будет российское руководство признать эту точку зрения даже если в Киеве появится сочувствующий Путину президент?

      Давайте будем честными: не будет готово. Для Владимира Путина вопрос о Крыме закрыт еще и потому, что "присоединение" полуострова к России, уверен, – важный элемент легитимности его режима. Отказаться от этого добровольно – значит, своими руками разрушить миф о "собирателе земель".

      А это означает, что вопрос "чей Крым?" будет звучать при любой украинской власти и проблема восстановления территориальной целостности Украины останется главной проблемой российско-украинских отношений.

      К Виктору Медведчуку это относится так же, как к Петру Порошенко или Владимиру Зеленскому.

      Автор: Виталий Портников

      Дайджест о Крыме: Отходы на пляжах Феодосии разъедают глаза, а завод в Керчи "встает с колен"

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Анексія Криму Новини України Війна на Донбасі Публікації Віктор Медведчук Кіно Володимир Путін
      Джерело: Крым.Реалии
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