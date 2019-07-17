Отходы на пляжах Феодосии разъедают глаза, а завод в Керчи "встает с колен": новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые главные и наиболее резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Обречены на вымирание".

1. Апелляционный суд Амстердама не вынес окончательное решение по "делу о скифском золоте". Согласно временному решению, сторонам дали два месяца на предоставление дополнительной информации. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев.

2. А вот еще один способ гибридного геноцида къырымлы (крымские татары – Прим. ред.): замещение исторической топонимики. Думаете, этим занимался только усатый палач? Фигушки! Милые совковые походники 1960-1970-х годов нагадили не меньше чекистов. Прочтите интересные исторические факты по ссылке.

3. В центре Севастополя многодетная мать Антонина Колобова провела одиночный пикет против "беспредела чиновников". До аннексии для ее семьи начали строить дом, но "не достроили" – помешала оккупация. Женщина утверждает, что ее принял в Москве пресс-секретарь хйла Дмитрий Песков, но не помогло. На плакате у женщины было написано:

Верните украденное чиновниками Севастополя льготное жилье многодетной семье. Ответьте, как можно в Севастополе жить многодетной семье в аварийной квартире по вине чиновников! Застрелите, но решите вопрос.



Антонина Колобова проводит одиночный пикет в Севастополе, 16 июля 2019 год / Фото Крым.Реалии

4. Зато без бандер: понаехавший выходец с Кавказа устроил поножовщину в Черноморском. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему сделана операция по удалению селезенки. Удивительно в этой новости пока только то, что нападавший задержан – до звонка Кадырова?

5. Нет, это не лес, это Северо-Крымский канал в районе Армянска после вторжения российских нацистов на украинский полуостров. Кто бы мог подумать 5 лет назад, что водная артерия Крыма превратится в джунгли.



Северо-Крымский канал в районе Армянск / Фото Елены Емельяненко

6. Оккупанты согласовали строительство "Яхтенной деревни" напротив крепости Чембало, при выходе из Балаклавской бухты, фирме "Миастра" ростовчанина Романа Сафьянова, о котором на данный момент ничего неизвестно.

Можно ли будет после застройки этих мест виллами свободно проехать с набережной к пляжу Васили, как сейчас, пока неясно,

– пишут пропагандоны.

Ранее сообщалось, что путинские дружки, попавшие под санкции, намерены сделать в Балаклаве яхтенную марину, чтобы и денег распилить, и место для отдыха собственных тел организовать. Местные жители в эту картину вписываются исключительно в качестве дешевой прислуги, у которой отберут то, что будет мешать боярам – землю, дома, бизнес.

7. Отжатый в марте 2017 года вооруженными гоблинцами завод имени Войкова в оккупированной Керчи "встает с колен":

"Подскажите, как сейчас обстоят дела на заводе им. Войкова? Как с оплатой труда, стоит ли туда устраиваться, ну, и прочие сведения, если таковые имеются. Админ, пропусти, пожалуйста, очень нужно! Анон".



Ответы: "Где-то было видео с директором, он собирался привезти рабочих из Таджикистана. Так что, думаю, оплата достойная", "Достойная слез", "Лучше грузчиком в Шереметьево", "Раз не приехали (прим – таджики), значит их тоже зп не устроила".

Напомню, сотрудники завода ранее уже проводили голодные митинги. Обещанного путиным рая не получилось.

8. О чудесной крымской медицине можно говорить часами. Пару штрихов в картину: узких специалистов ищут по форумам и пабликам. Но их почти нет. Как-то вдруг разъехались после 2014-го. Пациент (Крым) мертв? Профессиональное чутье?



Из Крыма выезжают врачи в поисках своего места под солнцем / Фото Утомленный Парадами

9. Жительница оккупированной Евпатории опубликовала шокирующее видео огромной очереди в детской поликлинике города:

Талонов нет, с грудными детьми стоим, с колясками каждый день, по несколько раз, чтобы попасть на прием.

По ее словам, такие очереди "уже давно в привычке у горожан. Специалистов не хватает, работать некому".



10. Не столько воняет, сколько глаза ест: жители Феодосии просят оккупантов закрыть центральный пляж, в который реками сливают бытовые отходы и стоки канализации. Ранее в Коктебеле произошел масштабный прорыв канализации в акваторию городского пляжа. Оккупанты объявили зловонные стоки "неопасными ливневыми отстоями".

11. Елизавета из Воронежа докладывает: мы украли и засрали Крым! Ибо иначе просто не умеем: "Мы очень любим Крым всей семьей – невероятную природу, бухты, теплое море, пейзажи, захватывающие дух. Уже много путешествовали по полуострову, накатали тут тысячи км. Сегодня заехали в Гурзуф прогуляться по набережной. В самом начале набережной, сбоку от тротуара, такая вот картина… Раньше просто ливневка функционировала – сегодня фекалии рекой бегут… К морю… Запах, друзья, неописуемый. Рядом сладости продают, кафе предлагает свои услуги… Как-то печально стало… Как такое возможно?! Вчера были на пляже Васили, платных услуг много, а самого необходимого – туалетов – НЕТ! Все скалы вокруг превратили в общественные туалеты. Душа болит за любимый Крым!!!".



Настоящие впечатления от Крыма после оккупации

12. Весь сезон 2019 в одной новости: житель Воронежской области проткнул себе руку железным прутом, пытаясь перелезть через железную ограду в Судаке.



Фото RoksolanaToday&Крым25%

13. Стандартная уже для Крыма ситуация: "Кто ездил в Херсон делать загранник в 2019? Отпишитесь в комменты, пожалуйста! Анон". Ответы: "Ездил в мае. Пускают по украинскому паспорту без проблем. На пропускном пункте (прим – оккупационном) главное, не говорить, что за паспортом", "Ездил неделю назад. Все нормально", "Едь в Чаплынку, нах*р тот Херсон. Я там делал", "В мае все там было хорошо", "В 2014 ездил, тогда все отлично было", "(Понаех) А зачем украинский?". Прозвучал и такой ответ: "Не ездил и не собираюсь. Предатели все там уже были", – на что все единодушно ответили: "В данном случае, предатель – это ТЫ!", "Предатели кого?", "Люди устраиваются, как могут. Они не обязаны участвовать в авантюрах российской элиты", "Ты скааазочный патриот. В Европу-то без загранника никак. Так и задохнуться недолго", "Вам, дикарям, привыкшим безвылазно сидеть в своей деревне, не понять, для чего нужен нормальный загранпаспорт", "Сам и вали, куда хочешь. Мы тут родились, выросли и не тебе решать, где и что нам получать".

P.S. Завершит сегодняшний выпуск сообщение из Ялты:

"Крымнаш-расия-пуценнвведи. Ожидания: мильйоны бахатых расеян едут по мосту с чумаданами долоров. Реальность: один шашлык + одна лепешка на четверых. А я же предупреждал. И я уже даже не знаю, шо отвечать организмам, которые спрашивают в 2019 году: "а пачиму у вас нет банкоматов Сбера и могозинов Магнит?". Ребят, в теории дедужки Дарвина вы обречены на вымирание. И чем быстрее, тем лучше".

Читайте также: Все в мусоре: появились новые фото пляжного сезона в Крыму