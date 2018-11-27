Россияне хотели нанести максимальный ущерб украинским катера и экипажу – фотофакт

Появившееся фото МБАК "Бердянск" весьма красноречиво свидетельствует: россияне пытались нанести максимальный ущерб украинским катерам и экипажу.

Сегодня в открытых источниках было опубликовано фото МБАК "Бердянск", который 25 ноября был обстрелян в нейтральных водах российским ПСКР "Изумруд".

На фото запечатлено внушительных размеров отверстие в верхней надстройке катера. Напомню, что надстройка и частично борта имеют бронирование из 5-10 мм сталь-алюминиевых композитных материалов, обеспечивающих защиту от стрелкового оружия калибра 5,45 мм и частично (посредственно) 7,62 мм. В свою очередь, по МБАК "Бердянск" велся огонь из 30 мм АУ АК-630, размещенном на ПСКР "Изумруд". Так же сообщалось и о пусках НУРС авиацией РФ.

Так же отмечу, что использовать данный калибр не было особой надобности, и тем более производить пуски НУРС, поскольку катера ФСБ также вооружены 12,7 мм КП "Корд" и стрелковым оружием меньшего калибра. То есть, было намерение не совершить предупредительный обстрел катера ВМС Украины, а явно нанести максимальный ущерб, как технике, так и экипажу.



Катер "Бердянск” / Фото из открытых источников

Данное фото, уверен, будет использовано как доказательство того, что действия российской стороны носили откровенно агрессивный характер.

Подчеркну, я лишь констатирую наличие повреждений и применявшиеся по катеру средства огневого поражения. Источник и характер повреждений стоит изучать следствию, причем, желательно – международному.

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