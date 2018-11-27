13:58
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Злой Одессит

      Россияне хотели нанести максимальный ущерб украинским катера и экипажу – фотофакт

      2607
      Поврежденный украинский МБАК "Бердянск"
      Поврежденный украинский МБАК "Бердянск" / Фото из открытых источников

      Появившееся фото МБАК "Бердянск" весьма красноречиво свидетельствует: россияне пытались нанести максимальный ущерб украинским катерам и экипажу.

      Сегодня в открытых источниках было опубликовано фото МБАК "Бердянск", который 25 ноября был обстрелян в нейтральных водах российским ПСКР "Изумруд".

      На фото запечатлено внушительных размеров отверстие в верхней надстройке катера. Напомню, что надстройка и частично борта имеют бронирование из 5-10 мм сталь-алюминиевых композитных материалов, обеспечивающих защиту от стрелкового оружия калибра 5,45 мм и частично (посредственно) 7,62 мм. В свою очередь, по МБАК "Бердянск" велся огонь из 30 мм АУ АК-630, размещенном на ПСКР "Изумруд". Так же сообщалось и о пусках НУРС авиацией РФ.

      Так же отмечу, что использовать данный калибр не было особой надобности, и тем более производить пуски НУРС, поскольку катера ФСБ также вооружены 12,7 мм КП "Корд" и стрелковым оружием меньшего калибра. То есть, было намерение не совершить предупредительный обстрел катера ВМС Украины, а явно нанести максимальный ущерб, как технике, так и экипажу.


      Катер "Бердянск” / Фото из открытых источников

      Данное фото, уверен, будет использовано как доказательство того, что действия российской стороны носили откровенно агрессивный характер.

      Подчеркну, я лишь констатирую наличие повреждений и применявшиеся по катеру средства огневого поражения. Источник и характер повреждений стоит изучать следствию, причем, желательно международному.

      Читайте также: Судостроение России – на дне

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини України Україна – Росія Публікації ФСБ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 13:41 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 88856
      Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      сьогодні , 13:00 Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      Тетяна Мартинюк 478
      Верховная Рада представляет угрозу национальной безопасности Украины: итоги 26 ноября
      сьогодні , 12:04 Верховная Рада представляет угрозу национальной безопасности Украины: итоги 26 ноября
      Блог Медіа 6916
      Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
      сьогодні , 11:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
      Олена Булан 5299
      Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      сьогодні , 10:40 Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      Олексій Чибісов 6525
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук