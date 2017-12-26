Российское двоемыслие: к чему приводят двойные стандарты

Российские звезды любят рвать тельняшку на груди и ругать Запад. Но при этом они живут на Западе, лечатся в Европе и отдыхают в США. Это лучшая иллюстрация того, во что превратилась Россия.

Потому что современная Россия состоит из двух реальностей. Одна – низовая: медицина дышит на ладан, коммуналка разрушается, а правоохранители мало чем отличаются от бандитов.



Как живут обычные россияне (иллюстрация)

Другая реальность — для элит, которые живут за высокими заборами и передвигаются с мигалками. Но это классовое разделение рушится в тот момент, когда тебе отказывают в шенгенской визе. Потому что построить рай в отдельно взятом коттеджном поселке не получится. Какие бы деньги не лежали на банковских счетах, это не решит всех проблем.



Как отдыхают чиновники

Загазованная атмосфера не станет огибать дорогие дома, в бензобаки Bentley придется лить разбавленный 95, а вода из крана продолжит отдавать хлоркой. В случае аварии приедет самая заурядная скорая помощь, полиция может пройти мимо, если детей важного родителя будет раздевать гопота, а МЧС может и не успеть добраться на полуразвалившемся уазике к месту высокопоставленного ЧП.

Читайте також: Что общего между донецкими и ливийскими террористами

Охрана и частные медицинские клиники – не решат всех проблем. Приступ аппендицита во время горного слалома, шторм во время катания на суперсовременной яхте, обычное пищевое отравление во время домашней трапезы — все эти риски уравнивают богатых и знаменитых с самыми обычными российскими обывателями. Потому что нельзя жить в стране – и при этом не зависеть от ее реальности.

Разваленная медицина аукнется ошибкой хирурга, разрушенная система спасения – нехваткой горючего в спасательных катерах, прогнившая коммуналка – свалившимся с крыши кровельным листом.

Воровать у самого себя бессмысленно. Никто в здравом уме не будет экономить на тормозной жидкости в личном авто или закупать для домашней аптечки просроченное обезболивающее.

Украсть можно лишь там, где есть гарантия самому не стать жертвой собственной коррупции.

Хранить деньги имеет смысл в той стране, что не сложится как карточный домик под напором экономической стихии. Растить детей хочется в государстве, которое способно дать им элементарный уровень безопасности.

Но проблема российского чиновника именно в том, что все последние 10 лет они выстраивали систему двоемыслия, в которой они являются пропагандистами одной реальности, а сами критически зависят от другой – той, которую они критикуют. Днем они запрещают усыновление детей иностранцами, а вечером – покупают билеты на курорты развращенного Запада.



Урывок из книги Дж. Оруэлла "1984" ("Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила")

Читайте також: Почему Украине будет очень сложно реинтегрировать Донбасс

И самое забавное, что все российские "випы" клеймят Киев именно за попытку вырваться из того мира, в котором они сами не могут получить лечение. Критикуют Украину за нежелание стать частью той системы, которая не способна оперировать онкобольного. Рассуждают о "предательстве украинцев", которые хотят сменить орбиту цивилизационного существования. Хотя именно их пример – это лучшее доказательство того, почему кремлевские антизападные фантомы остаются пустышкой.

Любой российский патриот может убедить нас в собственной искренности и последовательности. Для этого ему нужно сделать сущую малость: порвать свой загранпаспорт.