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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Российское двоемыслие: к чему приводят двойные стандарты

Грані правди 20:30, 26 грудня 494 Читать новость на русском

Российские звезды любят рвать тельняшку на груди и ругать Запад. Но при этом они живут на Западе, лечатся в Европе и отдыхают в США. Это лучшая иллюстрация того, во что превратилась Россия.

Потому что современная Россия состоит из двух реальностей. Одна – низовая: медицина дышит на ладан, коммуналка разрушается, а правоохранители мало чем отличаются от бандитов.

Как живут обычные россияне (иллюстрация)
Как живут обычные россияне (иллюстрация)

Другая реальность — для элит, которые живут за высокими заборами и передвигаются с мигалками. Но это классовое разделение рушится в тот момент, когда тебе отказывают в шенгенской визе. Потому что построить рай в отдельно взятом коттеджном поселке не получится. Какие бы деньги не лежали на банковских счетах, это не решит всех проблем.

Как отдыхают чиновники
Как отдыхают чиновники

Загазованная атмосфера не станет огибать дорогие дома, в бензобаки Bentley придется лить разбавленный 95, а вода из крана продолжит отдавать хлоркой. В случае аварии приедет самая заурядная скорая помощь, полиция может пройти мимо, если детей важного родителя будет раздевать гопота, а МЧС может и не успеть добраться на полуразвалившемся уазике к месту высокопоставленного ЧП.

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Охрана и частные медицинские клиники – не решат всех проблем. Приступ аппендицита во время горного слалома, шторм во время катания на суперсовременной яхте, обычное пищевое отравление во время домашней трапезы — все эти риски уравнивают богатых и знаменитых с самыми обычными российскими обывателями. Потому что нельзя жить в стране – и при этом не зависеть от ее реальности.

Разваленная медицина аукнется ошибкой хирурга, разрушенная система спасения – нехваткой горючего в спасательных катерах, прогнившая коммуналка – свалившимся с крыши кровельным листом.

Воровать у самого себя бессмысленно. Никто в здравом уме не будет экономить на тормозной жидкости в личном авто или закупать для домашней аптечки просроченное обезболивающее.

Украсть можно лишь там, где есть гарантия самому не стать жертвой собственной коррупции.

Хранить деньги имеет смысл в той стране, что не сложится как карточный домик под напором экономической стихии. Растить детей хочется в государстве, которое способно дать им элементарный уровень безопасности.

Но проблема российского чиновника именно в том, что все последние 10 лет они выстраивали систему двоемыслия, в которой они являются пропагандистами одной реальности, а сами критически зависят от другой – той, которую они критикуют. Днем они запрещают усыновление детей иностранцами, а вечером – покупают билеты на курорты развращенного Запада.

Урывок из книги Оруэлла
Урывок из книги Дж. Оруэлла "1984" ("Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила")

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И самое забавное, что все российские "випы" клеймят Киев именно за попытку вырваться из того мира, в котором они сами не могут получить лечение. Критикуют Украину за нежелание стать частью той системы, которая не способна оперировать онкобольного. Рассуждают о "предательстве украинцев", которые хотят сменить орбиту цивилизационного существования. Хотя именно их пример – это лучшее доказательство того, почему кремлевские антизападные фантомы остаются пустышкой.

Любой российский патриот может убедить нас в собственной искренности и последовательности. Для этого ему нужно сделать сущую малость: порвать свой загранпаспорт.

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини Росії гроші Україна – Росія Грані правди
Джерело: 24 Канал
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