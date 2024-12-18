У Ростовській області ракети могли атакувати один із найбільших хімічних заводів Росії

У Ростовській області вдень 18 грудня було гучно. Окупанти у мережі бідкалися на потужні вибухи, а нині місцеві жителі бідкаються на удари по заводу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

До теми У Ростові пролунала серія вибухів: у мережі пишуть про "бавовну" на важливому заводі

У Ростовській області могло "прилетіти" по заводу

У Ростовській області близько 15:30 оголосили тривогу через ракетну небезпеку. У місцевих телеграм-каналах повідомляли про нібито роботу "пе-ве-о" та потужні вибухи.

Гучно було в районах населених пунктів Гуково, Мала Кам'янка та Кам'янська-Шахтинського. Ба більше, як стверджують у мережі, у Ростовській області могло "прилетіти" по території одного із заводів. Наразі деталі залишаються невідомими.

Приліт у Ростовській області: дивіться відео

На іншому відео можна почати стовп чорного диму, який здіймається над територією. На якому заводі могли пролунати вибухи – наразі невідомо.

Стовп диму у Ростовській області: дивіться відео

Водночас виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар вже відзвітував буцімто про "10 збитих ракет". Він також додав, що у хуторі Мала Кам'янка через падіння уламків спалахнув житловий будинок.

Також пошкоджено кілька інших будинків, а на іншому подвір'ї – нібито виявили фрагмент ракети. Традиційно, про постраждалих не повідомляли. Також Слюсар не згадував про прильоти на території заводу.

У російському міноборони наразі не коментували атаку у Ростовській області.

У ЦПД розповіли, який завод опинився під ударом

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що у Ростовській області атаковане одне з найбільших хімічних підприємств Росії – ФКП "Комбінат Кам'янський".

Цей завод займається виробництвом ракетного палива. Зокрема, підприємство спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі.

Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів та утилізацією й знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.