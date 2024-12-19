Ростовську область атакують дрони: в Новошахтинську палає НПЗ

Ніч на 19 грудня виявилася тривожною для жителів Ростовської області Росії. Регіон атакували безпілотники, під ударом дронів опинився зокрема нафтопереробний завод у Новошахтинську.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Повідомляється також, що вибухи лунали в Таганрозі, де російська так звана ППО намагалася збити безпілотники.

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Дрони атакували російський НПЗ в Новошахтинську

Внаслідок атаки на Ростовську область був уражений нафтопереробний завод у Новошахтинську. Після удару БпЛА на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Вибухи в області лаконічно прокоментували й самі росіяни.

Яскравіше небо стало. Як минулого разу, коли бомбили,

– сказав один із очевидців.

Українські OSINT-аналітики підтвердили ураження НПЗ в Ростовській області та опублікували координати заводу. Зазначається, що установка ЕЛОУ-АВТ-2,5 отримала суттєві пошкодження в результаті атаки та продовжує палати.

Де розташований нафтопереробний завод у Новошахтинську: дивіться на карті

Тим часом місцева російська влада заявляє, що сили ППО нібито знищили сім безпілотників в Ростовській області, зокрема шість у Таганрозі та один у Батайську.

В Новошахтинську палає НПЗ: дивіться відео