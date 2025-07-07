Всього за кілька годин після відставки: застрелився ексміністр транспорту Росії Старовойт

РосЗМІ заявили, що нібито застрелився ексміністр транспорту Росії Старовойт. Його лише у понеділок, 7 липня, зняли з посади.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Стверджується, що Старовойт наклав на себе руки у своєму ж будинку у селі Мякініно під Москвою. Поруч із тілом нібито знайшли вогнепальну зброю.

Старовойт став міністром транспорту у травні 2024 року, а до цього часу – був губернатором Курської області.