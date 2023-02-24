Ротвейлери загризли немовля: дівчинці було лише 5 тижнів

В Австралії два ротвейлери загризли немовля. Медики намагалися врятувати дівчинку. Однак вона пішла з життя у віці 5 тижнів.

Трагедія сталася 18 лютого на південному узбережжі Нового Уельсу. Собаки напали на дівчину у її домі й жорстоко розправилися з немовлям.

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Дівчинку з травмами голови госпіталізували. Медики робили вже можливе, щоб врятувати дитину. Водночас у ніч на 19 лютого дівчинка померла.

У батьків немовляти вилучили двох ротвейлерів. Тривають слідчі дії. Жодних деталей наразі не розкривають. Люди шоковані трагедією.

Матір залишила новонароджену дитину помирати

На Рівненщині в Острозькому районі матір народила дитину без нагляду лікарів, а тоді залишила немовля у холодній оселі й пішла займатися своїми справами. Жінка була напідпитку.

З допомогою чоловіка у кімнаті, де температура була приблизно 10 – 14 градусів тепла, народила недоношену, але без вад розвитку, дівчинку вагою 1886 грамів, зростом 43 сантиметрів. Пуповину доньці перерізав батько,

– зазначили у поліції.

Згодом жінка закутала дитину у рушник й просто поклала на ліжко. Пізніше горе-матір таки щось зрозуміла та викликала швидку. Водночас врятувати дитину медики вже не могли.