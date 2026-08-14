Від дронів до форми: у Росії запускають маркетплейс для забезпечення окупантів

Російський Центр безпілотних систем і технологій виводить з пілотного режиму спеціалізований маркетплейс товарів подвійного призначення "Рой.Маркет". Платформа починає залучати сторонніх продавців, зокрема тих, хто вже реалізує свою продукцію на великих торгових майданчиках.

Про це розповів голова правління центру безпілотних систем і технологій Андрій Безруков в інтерв'ю росЗМІ.

Що відомо про новий маркетплейс для забезпечення окупантів?

Творці "Рой.Маркета" мають намір суттєво збільшити пропозицію на своїй платформі. До 2027 року планується довести загальний каталог до понад 10 тисяч різноманітних позицій.

Зараз "Рой.Маркет" починає підключати сторонніх селерів – у тому числі тих, хто вже співпрацює з Wildberries і "Озоном",

– зазначив Безруков.

Очікується, що на маркетплейсі можна буде придбати не лише деталі для безпілотних літальних апаратів. Асортимент також включатиме засоби індивідуального захисту, різноманітну електроніку та польову уніформу для військовослужбовців.

Нагадаємо, з середини липня українські сили здійснюють атаки на складські приміщення найбільшого російського маркетплейса Wildberries. У Києві ці об'єкти називають "законними військовими цілями". Українська сторона пояснює це тим, що на маркетплейсі, крім іншого, можна придбати обладнання для дронів, військову форму та інші товари, призначені для війни.

Зазначимо, після українських атак дронами відновлення складів та інфраструктури Wildberries може коштувати 147 – 223 мільярдів рублів, а з демонтажем і рекультивацією – до 278,9 мільярда рублів. Загальні збитки Wildberries та продавців оцінюють у 600 – 800 мільярдів рублів. Постраждали понад 400 тисяч продавців, у деяких згоріло до 95% товару. Компанія також затримує виплати продавцям і шукає нові складські приміщення за межами Росії.

Додамо, що остання атака на склади маркетплейсу сталася 14 серпня. Дрони атакували Тверську область Росії. За даними російської влади, пошкоджено склад Wildberries – зруйновано частину стіни та виникла пожежа, яку згодом загасили.