Розбився російський бойовий вертоліт полку, який атакував кораблі України в Керченській протоці
Ударний бойовий вертоліт Мі-28 55-го полку військово-повітряних сил армії Росії розбився у Краснодарському краї, обидва пілоти загинули. Саме гелікоптери цього полку атакували українські судна під час конфлікту в Керченській протоці у 2018 році.
Про трагедію з російським вертольотом повідомив "Интерфакс", згодом у міністерстві оборони Росії підтвердили факт аварії й загибель військовослужбовців.
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Що відомо про аварію Мі-28 в РФ
За офіційною інформацією, аварія сталася близько 11 години вечора 11 грудня.
Вертоліт у складних метеорологічних умовах йшов на посадку в районі аеродрому Кореновськ, але сісти пілотам так і не вдалося.
Цей політ начебто був навчальним, тобто на борту не було боєкомплекту. Тому, кажуть в російському міноборони, руйнувань на землі немає.
Ймовірна участь в подіях у Керченській протоці
Російські ЗМІ з'ясували, що на борту вертольота перебували підполковник Олексій Склянкін і майор Руслан Кушніренко. Обоє загинули в аварії.
Склянкін – заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки, Кушніренко – командир ескадрильї Мі-28.
InformNapalm ще у 2018 році повідомляв, що саме вертольоти 55-го полку атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці й акваторії Чорного моря восени 2018 року.
25 листопада 2018 року російські військові атакували два українські малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу". Як усе було – читайте у матеріалі 24 каналу.
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