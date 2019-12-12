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      Розбився російський бойовий вертоліт полку, який атакував кораблі України в Керченській протоці

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      Підполковник та майор загинули в аварії Мі-28 / Ілюстративне фото

      Ударний бойовий вертоліт Мі-28 55-го полку військово-повітряних сил армії Росії розбився у Краснодарському краї, обидва пілоти загинули. Саме гелікоптери цього полку атакували українські судна під час конфлікту в Керченській протоці у 2018 році.

      Про трагедію з російським вертольотом повідомив "Интерфакс", згодом у міністерстві оборони Росії підтвердили факт аварії й загибель військовослужбовців.

      Читайте також: У "Слузі народу" відреагували на слова Путіна про "другу Сребреницю" на Донбасі

      Що відомо про аварію Мі-28 в РФ

      За офіційною інформацією, аварія сталася близько 11 години вечора 11 грудня.

      Вертоліт у складних метеорологічних умовах йшов на посадку в районі аеродрому Кореновськ, але сісти пілотам так і не вдалося.

      Цей політ начебто був навчальним, тобто на борту не було боєкомплекту. Тому, кажуть в російському міноборони, руйнувань на землі немає.

      Ймовірна участь в подіях у Керченській протоці

      Російські ЗМІ з'ясували, що на борту вертольота перебували підполковник Олексій Склянкін і майор Руслан Кушніренко. Обоє загинули в аварії.

      Склянкін – заступник командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки, Кушніренко – командир ескадрильї Мі-28.

      InformNapalm ще у 2018 році повідомляв, що саме вертольоти 55-го полку атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці й акваторії Чорного моря восени 2018 року.

      25 листопада 2018 року російські військові атакували два українські малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу". Як усе було – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Жертви Конфлікт в Азовському морі
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