Розбомблену окупантами Бородянку показали з висоти польоту: відео вражає до сліз

Селище Бородянка на Київщині перетворилося на руїни внаслідок обстрілів російських окупантів. Звідти вже евакуювали 200 місцевих жителів.

Загарбники бомбили Бородянку, що розташована за 60 кілометрів від Києва, протягом кількох днів. Рашисти цинічно обстрілювали житлові будинки, дитсадки та аптеки. Водночас українські військові давали їм гідну відсіч, спалюючи цілі колони російської техніки.

До теми Ворог не пропускає продовольчу допомогу до мирного населення на Київщині

Наслідки запеклих боїв у селищі з висоти польоту показало агентство Reuters. Дрон зняв на відео, як зараз виглядають розбомблені вулиці раніше мирного селища. На ці кадри неможливо дивитися без сліз… Окупанти обов'язково поплатяться за скоєне.

Кадри з дрона, які Reuters зняло в Бородянці: відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!