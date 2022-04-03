Розкажи свою історію війни, – Мінкульт починає збирати свідчення очевидців

Міністерство культури та інформаційної політики пропонує всім свідкам безпрецедентної для всього цивілізованого світу жорстокої війни Росії проти України розказати свою історію.

Сьогодні на номери українців почали приходити повідомлення від "Ukraine" з текстом "Розкажи свою історію війни – світ має знати правду! #МояВійна https://mywar.mkip.gov.ua/ "

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У МКІП попередили, що запрошення долучитись до проєкту розсилається на мобільні номери всіх українських абонентів – тому це не спам чи спосіб збору персональних даних.

Скріншот зі сайту #МояВійна

Мільйони українців стали безпосередніми свідками безпрецедентної для всього цивілізованого світу жорстокої війни росії проти України у самому центрі Європи. Розкажіть свою історію про війну в Україні! Нас має почути весь світ!

– зазначили у МКІП.

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