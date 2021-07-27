Розкрадали зерно з Держрезерву: НАБУ викрило корупційну схему на 12 мільйонів гривень

Національне антикорупційне бюро викрило 27 липня схему заволодіння зерном Державного резерву. Мовиться про розкрадання 1,56 тисячі тонн зерна, вартістю понад 12 мільйонів гривень.

Детективи НАБУ повідомили про підозру 3 особам. До реалізації корупційної схеми можуть бути причетними:

виконувач обов'язків генерального директора держпідприємства "Хлібна база №76";

директор приватної компанії, який є близьким родичем очільника "Хлібної бази №76";

фізична особа, котра організувала схему.

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Усім підозрюваним інкримінують привласнення, розтрату та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Відповідно до Кримінального кодексу України їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Як викрили злочинну схему

Реалізацію схеми на ДП "Хлібна база №76" розпочали ще восени 2020 року. Там на зберіганні перебувало зерно Держрезерву. "На папері" приватна компанія нібито передала на державний склад ще 1,56 тисячі тонн зерна. По факту, жодного збіжжя туди не завозили.



Біля Миколаєва викрили схему заволодіння зерном Держрезерву / Фото НАБУ

Далі учасники злочинної групи планували відвантажити наявне зерно із Держрезерву під виглядом повернення майна приватній компанії. Аби приховати реальну нестачу, вирішили списати 700 тонн зерна як відходи.

Вивозити збіжжя почали у травні 2021 року. Тоді їх і спіймали "на гарячому" правоохоронці.

Хто може бути причетним до корупції

За час здійснення злочину, на держпідприємстві двічі змінювали керівників. Щоразу призначали "своїх" осіб, які продовжували виконання корупційної схеми.

Так, 3 грудня 2020 року замість Вадима Автенюка призначили Олександра Красюкова. Він пропрацював на "Хлібній базі №76" до 1 квітня 2021 року. У квітні його змінив Денис Стрельніков, який пропрацював на керівній посаді до 16 червня 2021 року. Зараз виконувачем обов'язків директора є Андрій Ковтуненко.



Історія змін керівництва на "Хлібній базі №76" / Скриншот із Опендатабот

ДП "Хлібна база №76" розташоване у селі Кавуни Миколаївської області. Підприємство існує на ринку з липня 1999 року. Його основне завдання – прийом та зберігання зерна.

Ще наприкінці вересня 2020 року миколаївські поліцейські повідомили посадовцям згаданого хлібокомбінату про підозру у розкраданні зерна на 946 тисяч гривень. Фігурантами провадження стали 4 осіб, які заволоділи 158 тоннами пшениці. Причетність до злочину інкримінували:

виконувачу обов'язків заступника генерального директора;

начальнику лабораторії;

начальнику дільниці, де перебувало на зберіганні зерно;

бухгалтеру державного підприємства.

Водночас місцеве управління Держпраці виявило, що "Хлібна база №76" заборгувала 60 працівникам виплату заробітної плати із вересня по жовтень 2020 року. Загальна сума боргу сягала 725,9 тисячі гривень.