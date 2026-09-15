Привласнили майже 140 мільйонів: НАБУ і САП викрили посадовців Київського метро

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему у "Київському метрополітені". Її учасники привласнили 137,5 мільйона гривень.

Як повідомляють у НАБУ, йдеться про розкрадання на доставці вагонів для київського метро.

Як працювала схема з варшавськими вагонами?

Наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен погодився безкоштовно передати Києву 60 вагонів метро.

Для їхньої доставки у 2023 році "Київський метрополітен" провів кілька тендерів на транспортно-експедиційні послуги.

Перемогу в них, за даними слідства, отримала заздалегідь визначена компанія.

Вона запропонувала перевезення за суттєво завищеною ціною – загалом 190 мільйонів гривень.

Після отримання грошей компанія переказала їх на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном.

Частину коштів використали для оплати послуг реального перевізника, а 137,5 мільйона гривень, за версією слідства, учасники схеми привласнили.

Хто потрапив під підозру

Серед семи фігурантів справи – один колишній та троє чинних службовців Київського метрополітену, два співорганізатори оборудки та директор підконтрольної фірми.

Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ викрило схему розкрадання нафтопродуктів Укрнафти на 2,88 мільярда гривень.