Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Привласнили майже 140 мільйонів: НАБУ і САП викрили посадовців Київського метро
15 вересня, 17:40
1

Привласнили майже 140 мільйонів: НАБУ і САП викрили посадовців Київського метро

Анастасія Колеснікова

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему у "Київському метрополітені". Її учасники привласнили 137,5 мільйона гривень.

Як повідомляють у НАБУ, йдеться про розкрадання на доставці вагонів для київського метро.

Як працювала схема з варшавськими вагонами?

Наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен погодився безкоштовно передати Києву 60 вагонів метро. 

Для їхньої доставки у 2023 році "Київський метрополітен" провів кілька тендерів на транспортно-експедиційні послуги. 

Перемогу в них, за даними слідства, отримала заздалегідь визначена компанія. 

Вона запропонувала перевезення за суттєво завищеною ціною – загалом 190 мільйонів гривень. 

Після отримання грошей компанія переказала їх на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном. 

Частину коштів використали для оплати послуг реального перевізника, а 137,5 мільйона гривень, за версією слідства, учасники схеми привласнили.

Хто потрапив під підозру

Серед семи фігурантів справи – один колишній та троє чинних службовців Київського метрополітену, два співорганізатори оборудки та директор підконтрольної фірми. 

Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ викрило схему розкрадання нафтопродуктів Укрнафти на 2,88 мільярда гривень.

Пов'язані теми:

Київ
Новини України Метро Новини Києва
НАБУ САП