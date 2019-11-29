Розкрадання 1 мільярда 200 мільйонів гривень: ексглаву VAB Банку Мальцева оголосили в розшук

У чому підозрюють Олега Бахматюка?

Справа стосується крадіжки рефінансування у розмірі 1 мільярда 200 мільйонів гривень, виділеного від НБУ VAB банку. Ці гроші були стабілізаційним кредитом на підтримку роботи VAB банку.

Але цими грошима незаконно заволоділи у жовтні 2014 року. Вже через місяць НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року ліквідував цей банк.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Олегу Бахматюку оголошено підозру у привласненні вкрадених грошей банку.

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