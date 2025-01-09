Чи загрожує розлив нафти у Чорному морі Одесі та Миколаєву: у ВМС і Центрі екології відповіли

У Чорному морі стався розлив нафти через аварію двох російських танкерів "Волгонефть". Через аварію танкерів мазут може дістатися до узбережжя Миколаєва та Одеси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

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Чи є загроза для Одещини та Миколаївщини

Дмитро Плетенчук пояснив, що течія в Чорному морі працює не на користь України.

Течія влаштована таким чином, що найімовірніше за все мазут може дістатися до нашого одеського та миколаївського узбережжя. Є така вірогідність,

– сказав речник ВМС.

За його словами, російські цивільні судна продовжують судноплавство у Чорному морі, зокрема перетинають Керченську протоку, попри те, що вона офіційно закрита Україною.

Ми не впливаємо на цивільне судноплавство в плані вогневого ураження, адже Україна – цивілізована країна. Росіяни продовжують перевантаження, вибір у них невеликий. Вони чудово розуміють, що, не маючи експорту нафти та не отримуючи надходжень, їм ще складніше буде вести цю війну,

– підсумував Плетенчук.

Ситуацію в Чорному морі прокоментували також в Українському науковому центрі екології моря. Там повідомили, що згідно з останніми супутниковими знімками, було підтверджено широке розповсюдження мазуту вздовж південного до південно-західного узбережжя Криму. У районах Севастополя та Качі зафіксовано мазутні плями протяжністю до 15 кілометрів, а загальна площа забруднення чорноморської акваторії сягнула близько тисячі квадратних метрів.

Водночас там зазначили, що узбережжя Одеської області перебуває поза загрозою забруднення мазутом, та наразі відсутні передумови його забруднення.