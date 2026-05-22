Вибуховий прорив: на Харківщині пробили мінні поля окупантів

Підрозділ "Стрікс" Держприкордонслужби продемонстрував ефективну роботу на фронті. Пілоти дистанційно знищують міни, склади та техніку противника.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, оприлюднивши відео успішної роботи бійців.

Як українські прикордонники змогли прорвати мінні загородження росіян?

Підрозділ "Стрікс" 4-го прикордонного загону продемонстрував результати бойової роботи на фронті.

Пілоти підрозділу провели дистанційне розмінування ділянки фронту, підірвавши міни, закладені російськими військовими. Зокрема, були знищені ПМН-4, ПТМ-4, дві ПТМ-3, чотири ТМ-72 та шість ТМ-62.

Крім того, завдяки роботі екіпажів вдалося знищити два склади паливно-мастильних матеріалів, два генератори та два ворожі безпілотники.

Як українські прикордонники успішно знищують російські міни: дивіться відео

У Держприкордонслужбі наголошують, що ворог намагається закріпитися на позиціях, облаштовуючи мінні поля та накопичуючи ресурси, однак українські дрони системно виявляють і знищують такі об'єкти.

Ліквідація мінних пасток безпосередньо рятує життя наших бійців і пробиває захист противника. А втрата пального та живлення позбавляє окупантів можливості швидко реагувати на ситуацію,

– наголосили прикордонники.

Нагадаємо, що розмінування українських територій триває. Зокрема, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповідав 24 Каналу, що загалом на території Миколаївської області було понад 800 тисяч гектарів, які потрібно було розмінувати. Станом на травень 2026 року 624 тисячі гектарів повністю або частково розміновані.

Також фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що російські війська активно мінують прифронтові території України на глибину 10 – 20 кілометрів за допомогою дронів. Міни спрацьовують при наближенні автомобіля на основі магнітного датчика, що становить загрозу для всіх, хто пересувається дорогами.

Варто також зазначити, що розмінування української землі важливе для аграріїв та продовольчої безпеки країни. З початку війни Україна повернула до використання 40,7 тисяч квадратних кілометрів, з яких 15,1 тисячі гектарів – сільськогосподарські землі, розміновані в межах державної програми. У 2026 році планується повернути до використання ще майже 10 тисячі гектарів землі, впроваджуючи нові технології та підходи до розмінування.