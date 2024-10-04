Там було 20 резервуарів з паливом: дрони СБУ потужно вдарили по нафтобазі у Воронезькій області

Вночі 4 жовтня українські дрони відпрацювали по нафтобазі "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області. Там окупанти розміщували 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

За інформацією джерел 24 Каналу в СБУ, по ворожій нафтобазі відпрацювала Служба безпеки разом із Силами оборони.

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Що відомо про атаку дронів СБУ на "Аннанєфтєпродукт"

Цієї ночі дрони СБУ разом із Силами оборони України відпрацювали по російській нафтобазі "Аннанєфтєпродукт" у Воронезькій області. За даними наших джерел, там розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

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До речі, в районі бази активно, щоправда, безуспішно працювала ворожа ППО. Місцеві писали про 5 потужних прильотів дронів, після яких спалахнула сильна пожежа.

Окрім активної роботи по російських аеродромах, складах з ракетами та КАБами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон "бавовни" в самому розпалі,

– наголосило наше поінформоване джерело в СБУ.

Внаслідок потужної атаки дронів на нафтобазі спалахнула пожежа: дивіться відео