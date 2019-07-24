Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати

З 24 серпня набудуть чинності нові штрафи за перевищення терміну перебування нерозмитнених авто на території України. І цифри там серйозні. Що варто знати власникам авто на іноземній реєстрації – з'ясував 24 канал.

Яка ситуація з розмитненням євроблях та що зміниться після 24 серпня – 24 каналу пояснив співзасновник ГО "Доступне авто" Михайло Катрук.

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Чи змінилися правила розмитнення євроблях

Ні, не змінилися з того моменту, як їх прийняли. Законом було встановлено пільговий період, на півроку: це була 50%-знижка на акциз. Тоді вартість розмитнення була дешевша. Далі розмитнення відбуватиметься за загальними правилами.

За законодавством – спершу вступив у силу закон про розмитнення, через півроку – закон про штрафи. У травні минуло півроку, і мали вступити в дію нові штрафи. Проте Верховна Рада в останній момент прийняла рішення про відтермінування дії цих штрафів на 3 місяці. І з 24 серпня вступають у силу нові штрафи. А система розмитнення залишається така, як і була.

Чи можна їздити в Україні на євробляхах

Так. Загальний спосіб їзди на єврономерах – це транзит. Його ніхто не відміняв.

Як пояснюють у ДФС, тимчасово ввезти авто можна період до 1 року. Умови: письмове зобов’язання про зворотне вивезення, письмове декларування, сплата всіх митних платежів як при імпорті таких транспортних засобів.

Також дозволяється тимчасове ввезення авто без реєстрації до 10 діб. Умова: це відбувається під заставу. На кордоні власник авто лишає заставу в розмірі вартості розмитнення, заїжджає в Україну на термін до 10 днів. І коли перетинає кордон назад – звертається в українську митницю про повернення грошової застави.

Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію авто до 60 днів упродовж року без сплати митних платежів. Умови: подання до органу доходів і зборів документів на право власності на авто та його реєстрацію на території відповідної країни.

При цьому власники тимчасово ввезених авто не мають права використовувати їх з комерційною метою та передавати іншим особам.

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Що зміниться у серпні

Зміни у серпні стосуються виключно штрафів за перевищення терміну перебування нерозмитнених автомобілів на території України та інших, пов'язаних із цим, порушень.

Від попередніх штрафів нові відрізняються двома принциповими речами. Перший – сума штрафів. З серпня вона – космічна:

- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

Ці штрафи чинні і для особистих авто, і для комерційного призначення.

Крім того, якщо таке тимчасово ввезене авто власник передасть іншій особі, або використовуватиме особистий транспорт у комерційних цілях – це ще 34 тисячі гривень штрафу.

Друга принципова річ – врегульовано питання повторного порушення. Бо досі була ситуація – раз заплатив, і – "вільний". Тепер буде так: скільки разів тебе ловлять – стільки разів ти і платиш штраф.

Що загрожує нерозмитненим авто

Ті, хто купив євробляхи для їзди на них в Україні і не розмитнили – матимуть проблеми. Відповідальність за дії несе зареєстрований власник. Тому їм потрібно або швидко розмитнити і зареєструвати транспорт, або – вивезти за територію України. Або – готуватися до штрафів.

Найпроблемніші євробляхи

Ті автовласники, які купили євробляхи в Україні – можуть їх банально віддати "на металобрухт", викинути, будь-що. Якщо їхні імена не значаться в базі автовлаників – то і проблеми немає.

Шалені проблеми матимуть ті, хто на своє ім'я ввезли нерозмитнені авто – і продали їх, не переоформивши, зауважив Михайло Катрук. Для таких власників виник законодавчий цейтнот: вони несуть відповідальність за це авто, їм почнуть приходити штрафи скоро, а авто у них по факту – немає.

Ми зверталися з цією проблемою на митницю – як її можна вирішити. Там кажуть – все сумно. У нас немає жодної процедури, як авто в такій ситуації з себе "зняти",

– відзначив Катрук.

Якщо таке авто потрапляє в ДТП або пожежу – тоді зареєстрований власник може подати документи на митницю про те, що сталася така проблема. Везе те, що залишилося від авто в один із 6 сертифікованих пунктів утилізації, вони авто утилізують. Все, що лишається – розмитнюється як вторсировина. І все – авто "зняте".

Якщо ж власник не знає, де людина, якій він продав авто і де той автомобіль – то не може і в поліцію заявити – бо транспорт не вкрали. А якщо заявить, що вкрали, і з'ясується, що це не правда – за це теж передбачена відповідальність.