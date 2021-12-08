Как и в июне, важен сам факт переговоров. Это означает, что обе стороны все-таки хотят договариваться.

Важно Разговор Путина и Байдена: почему для Украины не будет быстрых результатов

Сдержанный позитив

Хотя договориться США и России о чем-то конкретном по Украине именно сейчас крайне сложно, если вообще возможно.

Весьма вероятно, что, как и в Женеве, речь идет о сохранении нынешнего положения дел вокруг Украины, хрупкого равновесия, когда обе стороны не предпринимают каких-то действий, способных нарушить это равновесие.

Если это приведет хотя бы к частичному снижению напряженности на украино-российской границе, то можно будет говорить даже о положительных последствиях онлайн-переговоров президентов США и России.

Но есть у меня ощущение, что Россия будет сохранять значительный контингент своих войск возле нашей границы и в ближайшие месяцы. На всякий случай. А вдруг у нас возникнет энергетический кризис, или станет очень неспокойно в политическом плане, и тогда будет повод и возможность для локальных военных операций "для защиты русскоязычного населения".

Поэтому не стоит расслабляться ни нам, ни нашим западным партнерам.

О чем говорили Путин и Байден: смотрите видео