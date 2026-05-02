Фіцо після розмови із Зеленським зробив заяву про мир

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що жодна мирна угода у російсько-українській війні не може бути ухвалена без згоди Києва. Також він підтвердив підтримку вступу України до ЄС, попри складні політичні відносини між країнами.

Про це він повідомив після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Що сказав Фіцо про розмову?

Роберт Фіцо після розмови з Володимиром Зеленським заявив, що будь-яка потенційна мирна угода у війні Росії проти України неможлива без погодження Києва.

За його словами, Словаччина зацікавлена у стабільній та демократичній Україні як сусіді та продовжує підтримувати її європейські прагнення. Він підкреслив, що Братислава підтримує курс України на вступ до Європейського Союзу, попри політичні розбіжності між країнами.

Політик також повідомив, що домовився з українським президентом про коротку зустріч у понеділок, 4 травня, під час саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані, а також про продовження формату міжурядових контактів і взаємних візитів.

Водночас заява Фіцо пролунала напередодні його запланованого візиту до Москви 9 травня, що викликає додаткову увагу до його зовнішньополітичної позиції. Раніше він неодноразово заявляв про напруженість у відносинах із Києвом, зокрема через питання енергоресурсів і політичні розбіжності.