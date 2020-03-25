Розмова була короткою: Гончарук про те, як Зеленський повідомив йому про звільнення

Президент Володимир Зеленський ніяк не коментував причину відставки Олексія Гончарука. Однак сам експрем’єр пояснює такі кадрові зміни певними політичними міркуваннями.

Про процес власного звільнення колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів "НВ".

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Щодо звільнення розмова була досить короткою. Не було якоїсь спроби мені пояснити, чому приймається таке рішення,

– зазначив ексочільник Кабміну.

На його думку, президент, змінюючи склад уряду, керувався певними "політичними" міркуваннями. "Рішення про заміну уряду – рішення президента як політика. Мабуть, у нього були якісь мотиви, щоб його прийняти", – пояснив Гончарук.

Він також припустив, що Зеленський вдався до кадрових змін через певні тактичні міркування. А його рішення стало частиною "стратегії поведінки окремого політика або певної політичної сили".

Що відомо про відставку Гончарука? Верховна Рада 4 березня більшістю голосів ухвалила рішення про відставку уряду Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль. Гончарук на посаді очільника Кабміну пробув трохи більше, ніж пів року.