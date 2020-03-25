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      Розмова була короткою: Гончарук про те, як Зеленський повідомив йому про звільнення

      -
      Гончарук про своє звільнення з посади / Пресслужба Кабміну

      Президент Володимир Зеленський ніяк не коментував причину відставки Олексія Гончарука. Однак сам експрем’єр пояснює такі кадрові зміни певними політичними міркуваннями.

      Про процес власного звільнення колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів "НВ".

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      Щодо звільнення розмова була досить короткою. Не було якоїсь спроби мені пояснити, чому приймається таке рішення,
      – зазначив ексочільник Кабміну.

      На його думку, президент, змінюючи склад уряду, керувався певними "політичними" міркуваннями. "Рішення про заміну уряду – рішення президента як політика. Мабуть, у нього були якісь мотиви, щоб його прийняти", – пояснив Гончарук.

      Він також припустив, що Зеленський вдався до кадрових змін через певні тактичні міркування. А його рішення стало частиною "стратегії поведінки окремого політика або певної політичної сили".

      Що відомо про відставку Гончарука? Верховна Рада 4 березня більшістю голосів ухвалила рішення про відставку уряду Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль. Гончарук на посаді очільника Кабміну пробув трохи більше, ніж пів року.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Олексій Гончарук – новини
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