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      Разговор был коротким: Гончарук о том, как Зеленский сообщил ему об увольнении

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      Президент Владимир Зеленский никак не комментировал причину отставки Алексея Гончарука. Однако сам экс-премьер объясняет такие кадровые изменения определенными политическими соображениями.

      О процессе собственного увольнения бывший премьер-министр Алексей Гончарук рассказал "НВ".

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      Относительно увольнения разговор был достаточно коротким. Не было какой-то попытки мне объяснить, почему принимается такое решение,
      – отметил экс-глава Кабмина.

      По его мнению, президент, меняя состав правительства, руководствовался определенными "политическими" соображениями. "Решение о замене правительства – решение президента как политика. Видимо, у него были какие-то мотивы, чтобы его принять", – пояснил Гончарук.

      Он также предположил, что Зеленский прибегнул к кадровым изменениям из-за определенных тактических соображений. А его решение стало частью "стратегии поведения отдельного политика или политической силы".

      Что известно об отставке Гончарука?
      Верховная Рада 4 марта большинством голосов приняла решение об отставке правительства Гончарука. Новым премьером стал Денис Шмигаль. Гончарук на посту главы Кабмина пробыл чуть больше, чем пол года.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук– новости
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