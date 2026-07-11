Досі не готові: чому Захід так боїться розпаду Росії

Перший заступник голови Офісу президента України Сергій Кислиця повідомив, що на Заході досі побутує страх перед розпадом Росії. Тут мовиться про два фактори – ядерна зброя та Китай.

Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, експерт-міжнародник Гліб Остапенко, підкресливши, що насамперед потрібно притягнути до відповідальності керівництво Росії. Лише після цього можна буде думати про потенційний або обвал, або революцію, яка може перекинутися на інші території.

Захід боїться розпаду Росії

За словами політичного консультанта, Захід досі не змінив свою позицію у питаннях боязні розпаду Росії. Схожою ситуація була перед розпадом Радянського Союзу.

На Заході вважають, що Росія і ті землі, які залишаться в тому чи іншому форматі, стануть просто неконтрольованими. Від цього додаткову територіальну та геополітичну вигоду отримає Китай. Нібито через хаос в країні-агресорці Пекін "щось собі забере".

Крім того, тут мовиться про питання ядерної зброї. Захід боїться, що її ніхто не контролюватиме.

Але питання в тому, що якщо ми розраховуємо такі складні елементи, які неможливо кінцево проаналізувати, то навіщо взагалі про них думати? Якщо це станеться, то це станеться, і ніхто цей процес не зможе контролювати, а виключно на мікрорівні уже менеджети в процесі того, який буде відбуватися. Давайте спочатку доб'ємо Росію і доведемо її до отого консенсусного стану, який є або якого немає у західного суспільства,

– наголосив Остапенко.

Політичний консультант про страх Заходу: дивіться відео

Він додав, що боятись Росії не потрібно. Натомість спершу варто дочекатись процесу або примирення, або процесу розпаду країни-агресорки, і лише потім боротись з цим або використовувати в своїх інтересах.