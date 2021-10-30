Розпалював міжнаціональну ворожнечу: проросійський журналіст у Латвії отримав реальний строк

Суд Риги засудив проросійського журналіста Юрія Алексєєва до реального ув'язнення. Йому висунули звинувачення за кількома статтями, зокрема й через розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Так, Алексєєв отримав реальний термін ув'язнення. Його засудили до 1 року і 2 місяців ув'язнення.

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У чому звинувачують Алексєєва

У Латвії журналісту інкримінують:

розпалювання міжнаціональної ворожнечі;

незаконне зберігання боєприпасів;

розповсюдженні матеріалів, що містять дитячу порнографію.

Кримінальний процес проти проросійського журналіста розпочали 29 листопада 2017 року. Сталося це через публікацію коментарів, зміст яких розпалює міжнаціональний розбрат.

Під час розслідування поліція Латвії дійшла висновку, що підозрюваний публікував такі коментарі неодноразово, з 1 жовтня 2016 року до 7 грудня 2017 року.

Що про це каже сам проросійський журналіст

Юрій Алексєєв неодноразово заявляв, що коментарі, які розпалювали ворожнечу, писав не він, а патрони йому підкинули під час обшуку. Він заявив, що суддя не зважила на аргументи адвоката і повністю прийняла позицію прокурора. Проросійський журналіст наголосив, що кримінальний процес мав політичний характер.

У нас багато російських журналістів, які співпрацюють з російськими ЗМІ, в інтернеті "активничають". Треба їх налякати. А як налякати? Ну, посадімо Алексєєва, всі інші боятимуться,

– зазначив він.