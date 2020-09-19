Днями виповнилося 20 років з дня викрадення і вбивства відомого українського журналіста Георгія Гонгадзе. Цей злочин – один з найбільш ретельно вивчених за всю історію незалежної України. Але при цьому, саме в цій історії, попри численні докази, так і не було оголошено імена замовників.

Про роковини вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і чому досі не знайдено його замовників – дивіться у випуску "Права на правду" на 24 каналі.

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Двадцять років тому Георгія Гонгадзе – відомого опозиційного журналіста викрала група міліціонерів під керівництвом генерал-майора міліції Олексія Пукача. Він очолював сумнозвісний департамент зовнішнього спостереження МВС.

Цей департамент в часи тодішнього президента Кучми і міністра внутрішніх справ Кравченка перетворився на ескадрон смерті, який вистежував, викрадав та розправлявся з опонентами тодішньої влади.

Як стане відомо згодом з плівок майора Мельниченка, тобто із записів розмов у робочому кабінеті Кучми, Гонгадзе особисто дратував тодішнього президента.



Леонід Кучма / Getty images​

За кілька місяців до зникнення і вбивства журналіста, голос Кучми на плівках скаже міністру внутрішніх справ Кравченку та голові Верховної Ради Литвину, що з Гонгадзе треба розібратися. Бажано, викрасти його і викинути десь в полі.

За якийсь час журналіст зникне. Його шукатимуть, але знайдуть вже його обезголовлене тіло в лісах Київської області.

Згодом оприлюднені плівки Мельниченка, на яких голос президента віддає розпорядження викрасти Гонгадзе, приголомшать всю країну. Суспільство на численних акціях протесту "України без Кучми" вимагало знайти і покарати виконавців і замовників вбивства журналіста.

Виконавці вбивства

І лише через 9 років, у 2009 буде затримано організатора та одного з виконавців вбивства журналіста – генерала Пукача. Перед цим у в’язниці опиняться троє його підлеглих і спільників – офіцери міліції Протасов, Попович та Костенко.



Олексій Пукач / Фото ATR.ua​

Пукач на суді детально розповість, як вони з Протасовим і Костенком вистежували Гонгадзе, потім викрали його і відвезли в ліс. Там йому зв’язали руки і генерал Пукач особисто вбив журналіста, задушивши ременем, поки спільники тримали Гонгадзе, щоб той не пручався.

Після чого тіло журналіста облили бензином, підпалили, а згодом закопали у ямі. Через місяць генерал Пукач повернувся на місце вбивства журналіста, викопав його тіло, обезголовив, і відвіз в інше лісництво, поблизу міста Тараща, Київської області.

За вироком суду, Пукач отримав довічний термін ув’язнення, а його спільники – 13 та 12 років в’язниці. Проте ніхто із замовників вбивства так і не сів на лаву підсудних.

На суді Пукач заявив, що наказ розправитись з журналістом отримав від міністра Кравченка, а той від президента Кучми. Але, Кравченко вже не міг нічого про це розповісти, оскільки після Помаранчевої революції за загадкових обставин помер, начебто наклавши на себе руки.



Леонід Кучма та Юрій Кравченко / Фото Еспресо TV​

Начебто, оскільки, хоч офіційно його смерть була оголошена самогубством, виявилося, що знайдений міністр був з двома кульовими пораненнями голови.

Ось таке дивне самогубство, яке було схоже, наче хтось старанно замітає сліди. Зачищаючи всіх важливих свідків і зробивши покійного Кравченка крайнім в цій історії.

Президенти й справа Гонгадзе

І кожен наступний президент, знаючи наскільки резонансною є справа Гонгадзе, так і не наважився чіпати Кучму. Хоч доказів, які вказували на його причетність до розправи над журналістом, було чимало.

Президент Ющенко не чіпав Кучму, оскільки зять Кучми – олігарх Пінчук – щедро вкладався в благодійні проєкти Ющенка.



Віктор Ющенко / Фото Фейсбук-сторінка ​

За президентства Януковича, Генпрокуратура спочатку порушила справу про замовлення Кучмою вбивства Гонгадзе, але за якийсь час її швидко закрила. А Янукович натомість отримав лояльність і підтримку телевізійного холдингу Пінчука.



Віктор Янукович / Фото kp​

Президент Порошенко гучно і пафосно обіцяв зробити все, щоб замовники вбивства Гонгадзе були покарані, але Кучмі нічого так і не загрожувало. Оскільки у Петра Олексійовича був власний мотив блокувати розслідування причетності Кучми до замовлення вбивства журналіста.



Петро Порошенко​ / Фото Прямий

На плівках Мельниченка, крім розправи над Гонгадзе, обговорювалася вся брудна кухня олігархічного управління Україною: масштабний переділ державної власності, переслідування політичних опонентів, тиск на судочинство і ще багато чого.

І на цих записах є великий епізод, де голос Порошенка клянеться у вірності Кучмі і обговорює з ним проведення контрольованих виборів на рідній для Петра Олексійовича Вінниччині.

Можливо саме тому плівки Мельниченка, як доказ причетності Кучми, не були долучені до справи Гонгадзе саме під час президентства Порошенка.

Не турбують слідчі Кучму по справі Гонгадзе і в часи президента Зеленського. Бо якось так сталося, що саме Кучма у 2019 році вів перемовини з росіянами заради втілення однієї з головних передвиборчих обіцянок Зеленського: встановлення миру на Донбасі.



Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua​

Відтак, замість того, щоб постати перед судом, колишній президент Кучма всі ці роки лишався потрібним і рукоподаваним. А його зять Пінчук зробив чимало для відбілювання іміджу тестя ще й за кордоном.

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Поки ця кругова порука навколо одного з найбільш резонансних вбивств не розірвана, ми будемо ходити по колу несправедливості. Коли замовники вбивств матимуть перед очима приклад безкарності, а кожен журналіст в Україні, який критикує владу, не зможе повною мірою почуватися безпечно.