Розраховуємо, що рішення про вступ до ЄС ухвалять невідкладно, – Шмигаль
Джерело:Денис Шмигаль у телеграмі
Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці давно довели, що варті того.
За словами Шмигаля, українська нація – це невід'ємна частина європейської спільноти. Тепер настав час закріпити це офіційно на папері.
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Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після нашої розмови запропонував прем'єр Словаччини Едуард Геґер. Вночі президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн,
– сказав прем'єр.
Шмигаль підкреслив, що дії загарбника отримали небачений опір. Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір.
"Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо", – пояснює Шмигаль.
Він також учергове подякував партнерам за підтримку.
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Українці давно довели, що всі ми – невід'ємна частина європейської спільноти.
Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.
Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після нашої розмови запропонував Прем'єр Словаччини Едуард Геґер. Вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Дії загарбника отримали небачений опір. Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір. Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив Президент, це і можливо, і справедливо.
Вдячні партнерам за підтримку. Все буде Україна!