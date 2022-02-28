Розраховуємо, що рішення про вступ до ЄС ухвалять невідкладно, – Шмигаль

Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці давно довели, що варті того.

За словами Шмигаля, українська нація – це невід'ємна частина європейської спільноти. Тепер настав час закріпити це офіційно на папері.

До теми Cанкції почали діяти: ЄС закрив повітряний простір для Росії

Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після нашої розмови запропонував прем'єр Словаччини Едуард Геґер. Вночі президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн,

– сказав прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що дії загарбника отримали небачений опір. Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір.

"Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо", – пояснює Шмигаль.

Він також учергове подякував партнерам за підтримку.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Повний текст

Українці давно довели, що всі ми – невід'ємна частина європейської спільноти.

Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після нашої розмови запропонував Прем'єр Словаччини Едуард Геґер. Вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Дії загарбника отримали небачений опір. Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір. Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив Президент, це і можливо, і справедливо.

Вдячні партнерам за підтримку. Все буде Україна!