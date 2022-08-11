Розриваємо логістичні забезпечення сил росії, – Подоляк пояснив проблеми ворога

Збройні Сили України влучними ударами знищують все забезпечення російської армії – від складів в типу до логістичних центрів. В Офісі Президента запевняють, що вибухи на російських складах триватимуть ще 2 – 3 місяці.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, що росія воює за радянськими стандартами – окупанти формують ударні угруповання на конкретних напрямках, щоб захопити певний обсяг території.

До теми Протягом 2 – 3 місяців "невеличка детонація" супроводжуватиме склади росії, – Подоляк

За словами Подоляка, щоб це працювало, російських військових треба забезпечити пальним, бокомплектами та іншим.

Їм було просто воювати, коли вони могли це забезпечення наблизити до передової. Але сьогодні вони змушені все це відсувати якомога глибше в тил. Таким чином ми розриваємо логістичне забезпечення російських військ,

– заявив він.

Радник глави ОП додав, що це буде погіршувати і логістику, і темпи, і кількість втрат. "А це зовсім інший тип війни, до якої росіяни не зовсім готові", – підсумував він.

Подоляк повідомив, що протягом наступних 2 – 3 місяців ця "невеличка детонація" супроводжуватиме практично всі склади російської армії. "Тому заяви про "невеличку детонацію" і "необережність поводження росіян" на складах чи аеропортах буде лише збільшуватися", – відповів він.

Чиновник каже, що росіяни сьогодні істерично шукають можливість якось поповнити свої збройні сили.

"Для цього вони ведуть переговори з Іраном та КНДР. хочуть закупити там певні зразки зброї, хоча в самої росії така "зброя, якій аналогів немає". Але в них є лише 90% неточної радянської зброї", – саркастично зауважив радник глави ОП.

Водночас Подоляк запевнив, що українська армія високоточною зброєю атакує російські цілі та таким чином розриває будь-яке забезпечення російських військ.

Але найбільш важливо, що на окупованих територіях починають наростати протестні настрої. Всі розуміють, що ця війна буде йти не так, як у 2014 році. Вона буде йти до моменту звільнення нашої території. Тому люди можуть проявляти проукраїнську позицію,

– сказав він.

Радник глави ОП припустив, що надалі будуть збільшувати кількість диверсій на складах росіян т втрати серед "лідерів" окупаційних військ. А це буде провокувати панічні настрої серед росіян.

На його думку, росія лише зараз починає розуміти, якого типу війну вона отримала.

"Адже росіяни "зайшли" на 3 – 7 днів, але я досі не розумію, чи пройшли вже ті три дні, за які вони хотіли захопити Київ. Може, ми просто неправильно розуміємо ці дні. Можливо, в них один день – це півроку", – додав Подоляк.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Подоляком: відео 24 каналу



До слова, 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна" на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України. У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму.