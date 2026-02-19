"Розшук" попри бронювання: юристка пояснила, що робити військовозобов’язаним

Навіть військовозобов’язані з бронюванням інколи отримують статус "розшук" через нібито порушення обліку. Це не завжди означає реальну проблему, адже причиною можуть бути технічні помилки або людський фактор.

Юристка Вікторія Косюк у коментарі для "РБК-Україна" пояснив, чи потрібно негайно йти до ТЦК і як правильно діяти в такій ситуації.

Чому позначка "розшук" може з'явитися, якщо ви заброньований?

Під час мобілізації навіть у військовозобов’язаних із бронюванням іноді з’являється позначка "порушення правил військового обліку", а статус "на обліку" може змінитися на "розшук".

Водночас, за словами юристки, це не завжди означає реальне порушення, адже причиною можуть бути технічні збої або людський фактор.

Однак ігнорувати статус "розшуку" не варто – це може призвести до ускладнень під час перевірки документів. Тому одразу після виявлення позначки "Порушення правил військового обліку", доцільно вжити заходів для з’ясування точної причини.

Це дозволить уникнути непорозумінь та за потреби своєчасно надати підтверджуючі документи, зокрема щодо бронювання, зазначає адвокатка.

Як діяти заброньованим чоловікам?

Як пояснила юристка, перевірити причину такого статусу можна онлайн – у застосунку Резерв+ іноді відображається відповідна інформація, хоча без детальних пояснень.

Для отримання повної інформації потрібно звернутися до ТЦК, щоб дізнатися підстави внесення позначки та отримати документи.

Зробити це можна кількома способами:

особисто з’явитися до ТЦК;

надіслати письмове звернення поштою;

звернутися через адвоката, який подасть адвокатський запит.

Відповідно до закону, звернення громадян розглядається до одного місяця, але строк можуть продовжити до 45 днів. Водночас адвокатський запит зазвичай пришвидшує процес – відповідь мають надати протягом п’яти робочих днів.

Чи можна бронювати працівника, який перебуває у розшуку?