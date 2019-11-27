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      Розшукуваний Зеленським "король контрабанди" Альперін сам з’явився до САП

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      Альперіна затримало НАБУ / Кадр з відео

      Вадим Альперін, про чий розшук напередодні оголосив президент, сам з’явився до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і здався правоохоронцям. Тож Альперіна, якого називають головним одеським контрабандистом, затримали працівники НАБУ.

      Президент Володимир Зеленський 26 листопада звернувся до українців із закликом допомогти НАБУ затримати Альперіна. Президент навіть пообіцяв за допомогу цінні подарунки.

      До теми: Адвокат Альперіна заявляв, що його клієнт нікуди не зникав

      Затримують Альперіна у справі 2017 року, де однією з дійових осіб був ще агент НАБУ Євген Шевченко, повідомив телеграм-канал Newsroom. Тоді агент НАБУ спровокував на хабар за закриття проваджень по кількох підприємствах депутата облради Олега Бабенка. Але, коли по нього прийшли, Бабенко вистрибнув у вікно.

      Чому розшукували Альперіна

      Альперіна звинуватили в намаганні дати хабар у 800 тисяч доларів співробітнику НАБУ чи то за те, аби зняли арешт із рахунків певних підприємств, чи то за те, щоб "загубили" справи.

      У листопаді 2017 року суд арештував Альперіна на 2 місяці з альтернативою застави у 21 мільйон гривень. Однак суд апеляційний зменшив суму застави до 141 тисячі гривень, і Альперін вийшов на волю.

      У листопаді 2019 року НАБУ затримало 10 людей у справі Альперіна та у справі порушення митного законодавства. Однак самого Альперіна вдалося затримати не відразу, саме тому Зеленський оголошував пошуки з обіцянкою винагороди.

      Додамо, що Альперіна у ЗМІ називають "королем одеської контрабанди". Йому приписували "шефство" над Одеською митницею, а статки оцінювали у мільярд доларів. 

      Вперше про Альперіна публічно заговорили у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили його судно "Фаїна", яке перевозило зброю.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Вадим Альперін Контрабанда Новини Одеси НАБУ САП Кримінальні новини Розслідування
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