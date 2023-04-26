Розслідування БЕБ проти Multiplex негативно впливає на інвестиції в Україну, – Гетманцев

Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить розслідування у відношенні Multiplex, не маючи на це підстав. Про це заявили депутати у складі тимчасової слідчої комісії Верховної ради.

Як повідомляє 5 канал у своєму репортажі з засідання, не дивлячись на те, що Multiplex повністю сплатив всі податки і надав про це вичерпні документи, БЕБ продовжує розслідування з начебто невиконання компанією фінансових зобов’язань.

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За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, навіть розголошення таких справ негативно впливає на інвестиційний клімат, а БЕБ займається власне "білою" компанією, замість того аби наводити лад на чорному ринку.

Власне розголошення таких справ негативно впливає на інвестиційний клімат. І тут ми повинні розуміти, що захищаючи бізнес вітчизняний ми і створюємо той інвестиційний клімат на який ми повинні всі розраховувати. Тим більше не припустимі такі явища у війну. Тут взагалі втрат нема. Але чомусь БЕБ займається власне фактично "білою" компанією, замість того аби наводити лад на "чорному ринку",

– заявив Гетманцев.

Своєю чергою у Multiplex заявили, що не розуміють причин переслідування і звертатимуться по допомогу до міжнародних інституцій та ЗМІ.

Ми не будемо зупинятися і ми будемо звертатися до міжнародних ЗМІ, щоб показати як держава зараз допомагає, в лапках, бізнесу. Юридичних підстав немає жодних (для продовження справи – 24 Канал), тому все що залишається – сподіватися достукатися до здорового глузду,

– заявив генеральний директор Multiplex Роман Романчук.

Як повідомлялося раніше, 11 квітня Кабінет міністрів звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

У вересні 2021 "Схеми" виявили ймовірні порушення під час обрання Вадима Мельника у конкурсі на нову голову Бюро економічної безпеки.

"Схеми" також повідомляли, що новий голова БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше за ринкову вартість. Сам він у коментарі журналістам заявив, що "все – прозоро" і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.