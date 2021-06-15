Розслідувати маніпуляції на газовому ринку, а не списувати борги олігархів, – Інна Совсун

Влада зобов'язана розслідувати маніпуляції на газовому ринку та обмежити вплив монополій на облгази та газзбути, а не списувати борги олігархам.

Таку думку висловила народна депутатка фракції "Голосу" Інна Совсун.

На тлі гасел про боротьбу з олігархами депутати монобільшості пропонують списати їм газові борги.

За словами депутатки, проголосований у першому читанні проєкт №3508-д про списання боргів на газовому ринку не повинен бути прийнятим в запропонованому вигляді. Адже документ одночасно з вирішенням проблем заборгованості підприємств теплокомуненерго пропонує також списати борги газзбутів та облгазів, які сьогодні контролюються однією олігархічною групою.

Чи потрібно нагадати, що більшість облгазів в Україні контролює Фірташ? Газзбути винні "Нафтогазу" майже 24 мільярди гривень. В сукупності борги окремо взятого олігарха Фірташа, облгазів ті газзбутів, становить 62 мільярди гривень перед НАК "Нафтогаз" та "Укртрансенерго". Чому ми робимо вигляд, що тільки держава винна в цій заборгованості? Чому ми змішуємо все до купи в одному законопроєкті?,

– заявила Інна Совсун.

Депутатка від партії "Голос" наголосила, що з боргами теплокомуненерго дійсно потрібно розбиратися. Окрім цього, держава повинна вирішити проблему монополій на газовому ринку та боротись із впливом олігархів на облгази та газзбути. Натомість влада цинічно зводить докупи вирішення проблем українських громадян та олігархів.

Держава нічого не робить, аби вирішити проблему облгазів. Вам нагадати, як облгази не дають громадянами змінити постачальників? Як вони тероризували громадян температурними коефіцієнтами? Проблема в тому, що ми не повинні робити вигляд, що в усьому винна тільки держава. Чи ми сумніваємось у тому, що в країні крадуть газ? Всі розуміють, що його крадуть та наживаються на цьому. Ми розуміємо, що і облгази і газзбути не працюють собі у збиток,

– наголосила Совсун.

Вона впевнена, що замість того, аби почати розслідувати маніпуляції на ринку газу, влада списує борги. Тому вважає, що підтримувати такий законопроєкт в цій формі неприйнятно.