Розтрощили комбінат "Пріоритет" та склади противника: успішна операція Сил оборони

У понеділок, 27 липня, та в ніч на 28 липня підрозділи Сил оборони України атакували важливі об'єкти противника. Так, уражено комбінат "Пріоритет" в Удмуртії та склади.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про українські удари?

Сили оборони України успішно атакували цілі на ТОТ та на території країни-агресорки. ЗСУ вдалось уразити склад матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в Криму. Також був атакований склад БпЛА окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

Також у понеділок, 27 липня, ЗСУ завдали удару по комбінату "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки. Внаслідок атаки на підприємстві зафіксували пожежу.

Комбінат "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву росії (Росрезерв) і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Виконує функції великої нафтобази державного значення,

– заявили у Генштабі.

Уражений об'єкт мав зберігати запаси палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій, або для військових потреб. Комбінат розташований на відстані понад 1300 кілометрів від державного кордону України.

У Силах оборони обіцяють продовжувати системно здійснювати заходи, спрямовані на припинення російської агресії.